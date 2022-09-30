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Началось производство российских электромобилей Evolute. Продажи стартуют на днях, цены уже известны

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Российский электромобиль Evolute
Российский электромобиль Evolute.
Источник изображения: ixbt.com

В деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области торжественно открылся автозавод «Моторинвест», на котором будут выпускать электромобили Evolute.

Изначально стартовало производство электрического седана Evolute i-PRO, который является перелицованным «китайцем» Dongfeng Aeolus E70 с модернизированной силовой установкой. Автомобили уже сходят с конвейера, продажи начнутся в ближайшие дни, о чём сообщает «За рулём».

Его габариты составляют 4680 х 1720 х 2700 мм, а единственный электродвигатель мощностью 163 л.с. позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 9,5 с. Запас хода от 53-киловаттной батареи составляет 405 км по циклу NEDC или 250–280 км в реальных условиях.

Автомобиль уже ждут российские таксомоторные парки и каршеринги. Один из заказчиков — энергохолдинг «РусГидро» — договорился с «Моторинвестом» о поставке 40 машин для развития электрокаршеринга в Приморском крае.



Кроссовер Evolute i-JOY должен встать на конвейер в октябре. В России он сертифицирован с одним электродвигателем мощностью 177 л.с. и тяговой батареей на 53 кВт•ч с запасом хода до 405 км по циклу NEDC. От мощной зарядной станции он сможет заряжаться с 30% до 80% всего за полчаса.

Затем планируется запуск производства электрического минивэна i-VAN, а в начале 2023 года в серию пойдёт купеобразный кроссовер i-JET, который будет «последовательным гибридом» и получит бензоэлектрическую силовую установку суммарной мощностью 693 л.с.

Цены уже известны: седан i-PRO будет стоить 2 990 000 рублей, а кроссовер i-JOY — 3 490 000 рублей. Первые покупатели смогут взять на них льготный автокредит и получить по нему скидку в 35% (не более 925 тыс. руб.) от стоимости автомобиля. С учётом этой субсидии Evolute i-PRO обойдётся примерно в 2 млн рублей.

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Кредитование
Страны
Россия
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