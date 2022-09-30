Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту

Дональд Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне. Множатся и угрозы «обрушения всего ада» на Россию за якобы возможное применение ядерного оружия против Украины. На этом фоне в мире все чаще обсуждается вероятность полномасштабного конфликта между великими державами. Каковы шансы на то, что развитие геополитической ситуации пойдет по наихудшему для планеты сценарию?

Накануне экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social указал, что "все говорят о большом урагане", который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий. "Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне", – передает ТАСС слова Трампа.

В то же время британский телеканал Sky News сообщил, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с "Северными потоками" несколько месяцев или даже лет назад.

На этом фоне все чаще звучит риторика насчет возможного разрастания глобального конфликта. Так, российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что действия Вашингтона "подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав".

"Очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике", – пишет дипломат.

"Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады", – цитирует его ТАСС. Кроме того, в среду на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский заявил, что Россия "не способна гарантировать безопасность мира" и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что "не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия". В четверг сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как "нападение на НАТО в целом", он призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее "обрушится весь ад" в этом случае.

Как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.

"На фоне событий на Украине и на Балтике мы слышим много заявлений, связанных с якобы готовящейся ядерной войной. Понятно, что на Западе пытаются эту тему активно раскручивать, обвиняя Россию в том, что она готова применять ядерное оружие. Это можно расценивать как попытку надавить на Россию, демонизировать ее, а также запугать свой собственный электорат", – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

"Это вполне логично укладывается в общую концепцию Запада, которая состоит в том, чтобы, не дожидаясь применения ядерного оружия Россией, ввести очередные санкции против нашей страны, а также усилить военное давление путем поставок оружия Украине и усилить давление на энергосистему Евросоюза", – полагает собеседник.

"Безусловно, эта риторика опасна, она провоцирует возможный ядерный конфликт и укладывается в общую канву стратегии действий Запада последних месяцев и даже последнего года. Не хочется говорить, что глобальный ядерный конфликт возможен, но усилия, которые прилагают западные страны, приводят к тому, что его вероятность постоянно растет", – отметил он.

"К сожалению, полностью исключить возможность глобального конфликта мы не можем", – соглашается политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

"Сложившийся на сегодняшний день мировой кризис развивается сразу в нескольких направлениях. Диверсии на "Северных потоках", безусловно, – это один из его элементов. Вместе с тем это очень сложная и неоднозначная ситуация. Поврежденные участки газопровода не находятся в зоне боевых действий украинского конфликта", – рассуждает он.

"Кроме российско-украинского кризиса, в мире есть и другие очаги напряженности – например, ситуация вокруг Тайваня и китайско-американские отношения на фоне этого, а также конфликты на Ближнем Востоке", – продолжил собеседник.

"Поэтому сейчас все больше говорят об угрозе ядерного конфликта. Кроме того, западные страны используют якобы существующую угрозу для оправдания увеличения военных бюджетов", – убежден эксперт.

Комментируя обсуждавшийся накануне в Совбезе ООН вопрос о лишении России ядерного оружия, Кортунов отметил, что "для лишения России ядерного оружия нужно сначала разоружить нашу страну в принципе, что абсолютно невозможно".

"Украина, конечно, обеспокоена возможностью применения ядерного оружия на ее территории, но в мире найдется очень много других стран, которые хотели бы лишить Россию статуса ядерной державы. Для них это, безусловно, дополнительный фактор неудобства. Россия, обладая таким оружием и являясь сверхдержавой, может сдерживать другие ядерные страны. Изменить это практически невозможно", – убежден Кортунов.

"Ситуация давно переросла в новый глобальный конфликт, ведущий к переделу существующего мира. И сегодня одни видят будущее в многополярном мире, а другие – в разделе его на американскую и китайскую сферу влияния. То есть мир может стать биполярным, как во времена холодной войны", – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

"Реальность такова, что в новом геополитическом и экономическом противостоянии Европа и Россия катастрофически ослабляют друг друга санкциями. А США и Китай в это время серьезно укрепляются", – заметил собеседник.

Эксперт также не исключил окончания "эры ООН и исторической роли, которую там играл Совет безопасности". "В случае глобального противостояния США и ЕС против Китая и России нынешней ООН грозит судьба Лиги наций. Мировые державы не смогут и не захотят больше договариваться по мировым вопросам. Каждая сторона будет лишь стремиться одержать силой победу над противником", – заключил он.

В то же время программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев настроен куда более оптимистично. "Во-первых, ни для кого не секрет, что Дональд Трамп славится громкими заявлениями и способностью драматизировать происходящее. Именно поэтому его так любят журналисты, о чем он очень хорошо знает", – сказал Бордачев газете ВЗГЛЯД.

"Во-вторых, мне кажется, в рамках любого военно-политического конфликта стороны пытаются прощупать, на каких условиях оппонент пойдет на мирное урегулирование. И сейчас мы наблюдаем очередной пример такого взаимного прощупывания. И в первую очередь со стороны Запада", – отметил собеседник.

Политолог также исключил возможность перехода к "худшему сценарию". "К глобальному конфликту может привести только непосредственная угроза для национальных территорий России или США. Так было в 1962 году, когда американцы поставили ракеты в Турции, а мы в ответ разместили ракеты на Кубе. Это была ситуация, в рамках которой стоял вопрос о выживании СССР и Соединенных Штатов", – напомнил он.

"Сейчас такое представить довольно сложно. Более того, присоединенные Россией украинские территории не имеют для Вашингтона колоссального значения. Они не станут из-за этого создавать по-настоящему рискованную ситуацию", – уверен Бордачев.

Алёна Задорожная, Дарья Волкова