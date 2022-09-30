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Военное обозрение

Экс-член конгресса США: Сначала диверсия на газопроводе, завтра дойдёт до спутников, а потом может и до применения ядерного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Экс-член американского конгресса Тулси Габбард, заявила, что если будет доказана причастность США к диверсиям на российских газопроводах в Европу, это будет иметь серьёзные последствия вплоть до «ядерного холокоста». Об этом Габбард сказала в интервью американскому телеканалу Fox News.

Напомним, что Тулси Габбард с самого начала специальной военной операции призывала взвешивать США все свои действия, а не двигаться беспечно вперёд.

Бывшая конгрессвумен назвала представителей власти страны эгоистичными и недальновидными людьми, которым наплевать на американский народ. По её словам, они всё дальше и дальше затягивают страну в реальную войну.

Сегодня произошла диверсия на газопроводе, а завтра подобное может произойти, например, со спутниками или интернетом, сказала Габбард ведущему Fox News.

Если американские власти продолжать двигаться в этом направлении, то рано или поздно дойдёт и до ядерного оружия, отметила Габбард. При этом она добавила, что власти страны во всём винят Путина, хотя на самом деле руководство США и ЕС подогревает и финансирует этот конфликт.

Лидеры США и Европы имеют достаточно рычагов для мирного урегулирования украинского конфликта. Однако вместо того чтобы использовать их, на Западе предпочитают всё больше нагнетать ситуацию, констатировала экс-депутат конгресса США от штата Гавайи.

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Страны
США
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Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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