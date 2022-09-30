Путин: ситуация на границах СНГ требует повышенного внимания

МОСКВА, 29 сентября/ Радио Sputnik. Ситуация на границах СНГ требует повышенного внимания, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с главами разведок стран Содружества.

"Повышенного внимания требует и ситуация на границах СНГ. Именно там формируются многие общие угрозы безопасности, которые, если своевременно их не купировать, могут негативно повлиять на положение в наших странах", – цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, странам СНГ необходимо постоянно усиливать взаимную поддержку, чтобы противостоять существующим и потенциальным вызовам.

"Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям", – подчеркнул президент.

Владимир Путин также отметил, что нужно по максимуму использовать опыт взаимодействия разведок и органов безопасности СНГ.

"Ваши структуры находятся на острие, на переднем крае борьбы с самыми опасными угрозами. Перед вами во многом стоят схожие задачи: обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу развития интеграционных связей. В решении этих задач большую роль играет конечно же слаженность и взаимодействие разведывательных служб и органов безопасности. Опыт такой совместной работы у нас накоплен богатый и надо использовать его по максимуму", – сказал российский лидер.

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