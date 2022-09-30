Показана работа РСЗО «Чебурашка» по ликвидации боевиков, скрывавшихся в лесном массиве

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ВС РФ активно использует на фронте тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и его российские модернизации «Терминатор» и «Тосочка». Эффективная работа ТОС, продемонстрированная на полях сражений, подвигла донецких разработчиков создать собственное изделие.

В итоге на свет появилась РСЗО «Чебурашка». Судя по всему, до начала проведения спецоперации было выпущено лишь несколько образцов данной техники, которые проходят службу в ОБТФ «Каскад» - одном из элитных воинских формирований ДНР. В конце августа сюда были переданы новые экземпляры, изготовленные местной оборонкой, что указывает на дальнейшее производство этих РСЗО.

В сети были опубликованы кадры применения «Чебурашки» по обнаруженным разведкой вражеским силам, укрывшимся в лесном массиве. На них показан массированный обстрел рощи, ставшей последним «приютом» для многих засевших в ней боевиков. Поражение целям наносится 217-мм неуправляемыми реактивными снарядами с объёмно-детонирующей боевой частью.

Применяемые «Чебурашкой» термобарические боеприпасы распыляют горючую смесь, создавая газовое облако, после детонации которого следует мощная ударная волна, уничтожающая личный состав и технику противника как внутри «пузыря», так и на расстоянии десятков метров за его пределами.

Сплошная вырубка – лес снесён вместе с боевиками

- отмечается в сети в связи с эффективной работой РСЗО «Чебурашка».