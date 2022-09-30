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ТАСС

Захарова сообщила, что РФ заинтересована в прагматичном сотрудничестве с США по космосу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По словам официального представителя МИД, Россия надеется, что двусторонние планы с Соединенными Штатами по космосу будут реализованы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия надеется на реализацию намеченных планов с США по освоению космического пространства и продолжение прагматичного взаимодействия в космосе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Исходим из того, что, несмотря на беспрецедентное обострение по вине Вашингтона российско-американских отношений, в интересах наших стран сохранить прагматичное взаимодействие в космосе, - отметила она. - Хотела бы выразить надежду, что намеченные планы будут полностью реализованы, а в наших двусторонних отношениях американская сторона начнет все-таки руководствоваться хотя бы здравым смыслом, не говоря уже про добрую волю".

Официальный представитель дипведомства приветствовала "успешное начало практической реализации подписанного госкорпорацией "Роскосмос" и NASA в июле 2022 года соглашения о перекрестных полетах". В рамках этого соглашения, продолжила она, российский корабль "Союз МС-22", названный в честь Константина Циолковского, доставил на днях на Международную космическую станцию смешанный экипаж - космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Франциско Рубио, а на 3 октября намечен полет российского космонавта Анны Кикиной в составе экипажа американского корабля Crew Dragon.

"Наша страна, будучи первооткрывателем космоса, последовательно выступает за его мирное освоение на равноправной и недискриминационной основе, - подчеркнула Захарова. - Мы рассчитываем, что международное сообщество приложит максимум усилий для достижения этой благородной цели, выступаем за укрепление роли и недопущение политизации работы комитета ООН по космосу как уникальной международной площадки для регулирования широкого спектра вопросов деятельности на орбите. Мы настроены на конструктивное сотрудничество со всеми участниками космической деятельности и приветствуем любые инициативы и проекты, нацеленные на исследование и использование космоса в интересах всего человечества, а не отдельных игроков". 

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