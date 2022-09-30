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ТАСС

Истребители МиГ-31 отработали на учениях нанесение ракетных ударов по технике "противника"

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: Нина Падалко/РИА "Новости"

Экипажи также отработали действия по полетам в стратосфере

КАЛИНИНГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Новейшие истребители-перехватчики МиГ-31, перебазированные в августе этого года в Калининградскую область, провели учения по нанесению ударов по технике условного противника, сообщила в четверг пресс-служба Балтийского флота.

"В ходе учения экипажи самолетов МиГ-31, под прикрытием звена истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота, нанесли условные ракетные удары по крупным железнодорожным узлам, воинским эшелонам и скоплению бронетехники условного противника", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, экипажи МиГ-31 отработали действия по полетам в стратосфере и выход из-под удара самолетов условного противника, а также перебазирование на запасные аэродромы области.

В свою очередь, летчики прикрывающих МиГи истребителей Су-27 провели учебные бои, решили обнаружения и "уничтожения" самолетов противника с использованием подвесного ракетного вооружения как одиночно, так и в составе звена.

"Основная цель учения - проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 18 августа в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания три самолета МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области. Отмечалось, что на аэродроме будет организовано круглосуточное боевое дежурство этих самолетов. 

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