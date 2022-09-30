Телескопы NASA получили снимки астероида Дидим после столкновения с зондом Dart

Первые детальные фотографии точки столкновения появятся в 2026 году, после выведения миссии Hera

ТАСС, 29 сентября. Орбитальные телескопы "Хаббл" и "Джеймс Уэбб" получили первые фотографии двойного астероида Дидим после того, как во вторник одна из его половин столкнулась с зондом DART, что, предположительно, привело к смене курса движения небесного тела. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте телескопа "Джеймс Уэбб".

"Телескоп "Джеймс Уэбб" получил фотографии Дидима за несколько часов до столкновения и после удара зонда Dart. На полученных снимках можно увидеть несколько узких конусов из пыли и частиц, выброшенных с поверхности астероида в момент удара космического аппарата. В свою очередь, снимки с "Хаббла" указали на то, что яркость астероида выросла в три раза после удара", - говорится в сообщении.

Зонд Dart является частью проекта Aida, инициированного ЕКА и NASA в мае 2012 года. Он предполагает отправку к астероиду Дидим двух небольших космических аппаратов, получивших имена DART и Hera. Первый врезался в астероид на скорости около 6,5 километра в секунду в начале этой недели, а второй аппарат прибудет к астероиду в 2026 году для изучения последствий этого столкновения.

Первые научные данные, как отмечают научные команды "Хаббла" и "Джеймса Уэбба", были получены астрономами уже через 15 минут после того, как Dart столкнулся с поверхностью более крупной половины Дидима. Для получения этих фотографий пилотам обеих миссий пришлось разработать специальные алгоритмы, позволявшие им отслеживать движение астероида, который очень быстро перемещается по небосводу по сравнению со звездами.

Первые фотографии "космического ДТП"

В общей сложности "Джеймс Уэбб" и "Хаббл" наблюдали за Дидимом на протяжении пяти часов после его столкновения с зондом Dart, что позволило ученым получить несколько десятков снимков этого небесного тела и всесторонне изучить последствия удара по его поверхности. Эти исследования были проведены как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн.

По словам исследователей, полученные ими фотографии указывают на то, что яркость астероида временно выросла примерно в три раза после столкновения, что связано с наличием "шлейфа" из большого числа частиц пыли и мелких обломков астероида, которые сейчас следуют за Дидимом. Это скопление пока мешает ученым увидеть поверхность небесного тела, а также определить, сместилась ли орбита второй половины астероида, которая получила имя Диморф в июне 2020 года.

В ближайшие три недели научные коллективы "Хаббла" и "Джеймса Уэбба" планируют провести еще десять сессий наблюдений за Дидимом и Диморфом. Эти замеры помогут ученым понять, как рассеивается облако пыли после столкновений объектов в космосе, а также получить первые точные сведения о том, насколько успешно зонд Dart исполнил свою главную задачу.

В октябре 2024 года в космос будет выведена миссия Hera, которая сблизится с астероидом в 2026 году и получит первые детальные фотографии точки столкновения Dart и Дидима. Полученные сведения будут критически важны для проработки дальнейших планов по созданию систем, способных защитить Землю от астероидных ударов.