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Военное обозрение

Армения вооружается индийскими РСЗО Pinaka калибра 214 мм

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Источник изображения: topwar.ru

Армения закупает индийские вооружения, поступление партии оружия и боеприпасов ожидается в скором времени. По данным газеты The Economic Times, всего на закупку оружия Ереван потратил 20 млрд рупий (244,7 млн. долларов).

Как сообщает издание, контракты на поставку вооружений были заключены в начале сентября. Известно, что Индия поставит Армении реактивные системы залпового огня собственной разработки (РСЗО) ​​​​​Pinaka. Сколько комплексов получит армянская армия, неизвестно. Так же в поставку войдут противотанковые ракеты и боеприпасы, подробностей нет. Отмечается, что Армения не в первый раз закупает оружие у Индии, в 2020 году Ереван получил четыре наземных радиолокационных станции обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR).

Индийская 214-мм всепогодная РСЗО Pinaka предназначена как для уничтожения живой силы, легкобронированной техники и укреплений противника, так для дистанционной установки противопехотных и противотанковых минных заграждений. Разработка данной РСЗО была начата в 1983 году, в 1999 году она была принята на вооружение индийской армии. В 2018 году прошла модернизацию, получив возможность применять корректируемые боеприпасы на дальность до 70 км. В базовой версии дальность составляла 40 км.

В комплект РСЗО Pinaka входит боевая машина (БМ), транспортная машина (ТМ), транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) и командно-штабная машина (КШМ). Артиллерийская часть системы, которая расположена в задней части БМ, представляет собой 2 пакета по 6 трубчатых направляющих. Помимо этого, в состав артиллерийской части включен электромеханический привод наведения по углу места и углу возвышения.

БМ оснащается современными системами управления огнем и топографической привязки к местности, которые полностью автоматизированы, а также ИК-приборами ночного видения. Время полного залпа из РСЗО составляет 44 секунды. При помощи ТЗМ боевая машина перезаряжается за 15 минут.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Индия
Продукция
Pinaka РСЗО
Проекты
2020-й год
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