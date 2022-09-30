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ТАСС

В Минобороны рассказали о задачах мобилизованных

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Источник изображения: Петр Ковалев/ТАСС

В ведомстве заявили, что мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе подразделений в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, после прохождения которого приступят к задачам по контролю освобожденных территорий. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

"После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после прохождения индивидуальной подготовки мобилизованные приступили к подготовке в составе взводов, рот (батарей). В ходе боевого слаживания они овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение, а также оттачивают навыки огневой подготовки с применением штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Мобилизация не коснется студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще ряда категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса, отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники IТ-компаний, операторов связи и СМИ. Кроме того, как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55. 

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