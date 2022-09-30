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Военное обозрение

Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки

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Источник изображения: topwar.ru

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что союзники страны нарушают некоторые договорённости и не оказывают военно-технической поддержки.

По словам Пашиняна, в стране намечается проведение серьёзной реформы армии, что предусматривает также закупки нового вооружения. Однако армянский премьер-министр отметил, что союзники Армении саботируют поставки оружия. И это при том, что оно было уже оплачено армянской стороной.

На заседании правительства Пашинян заявил, что в стране запущена широкомасштабная реформа Вооруженных сил, которой всячески пытаются помешать власти Азербайджана. По его мнению, им удалось уговорить партнёров Армении, не поставлять ей вооружения.

Есть случаи, когда сотни миллионов долларов выплачены, но поставки не выполнятся, в том числе, со стороны стран-союзников

— отметил глава Армении.

Следует отметить, что Пашинян так и не назвал конкретную страну, нарушившую договорённости. Однако можно предположить, что под союзниками здесь прежде всего подразумеваются страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Понятно, для чего нужна военная реформа в Армении. Напомним, что страна потерпела серьёзное поражение в войне с Азербайджаном осенью 2020 года в Нагорном Карабахе. Несколько недель назад вспыхнул очередной вооружённый конфликт на границе.

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1 комментарий
№1
30.09.2022 15:33
Россия не поставляет технику?
0
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