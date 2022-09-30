Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки

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Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что союзники страны нарушают некоторые договорённости и не оказывают военно-технической поддержки.
По словам Пашиняна, в стране намечается проведение серьёзной реформы армии, что предусматривает также закупки нового вооружения. Однако армянский премьер-министр отметил, что союзники Армении саботируют поставки оружия. И это при том, что оно было уже оплачено армянской стороной.
На заседании правительства Пашинян заявил, что в стране запущена широкомасштабная реформа Вооруженных сил, которой всячески пытаются помешать власти Азербайджана. По его мнению, им удалось уговорить партнёров Армении, не поставлять ей вооружения.
— отметил глава Армении.
Следует отметить, что Пашинян так и не назвал конкретную страну, нарушившую договорённости. Однако можно предположить, что под союзниками здесь прежде всего подразумеваются страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Понятно, для чего нужна военная реформа в Армении. Напомним, что страна потерпела серьёзное поражение в войне с Азербайджаном осенью 2020 года в Нагорном Карабахе. Несколько недель назад вспыхнул очередной вооружённый конфликт на границе.