Минобороны показало уничтожение украинского танка

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота на танке Т-80БВ уничтожили огнем практически в упор украинский танк, обнаруженный расчетом разведывательного беспилотника, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

На кадрах с беспилотника - маневрирующий танк в лесополосе, где, вероятно, украинский экипаж рассчитывал скрыть свою машину. В то же время к краю лесополосы со стороны поля прорывается пара российских танков, экипаж первого из них обнаруживает противника и прямой наводкой с дистанции в несколько десятков метров с первого выстрела уничтожает танк.

"Расчетами беспилотных летательных аппаратов, работающих в тесном взаимодействии с морскими пехотинцами, были обнаружены танки ВСУ, которые передвигались в лесополосе. Противника незамедлительно атаковали два танка Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3 морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе боестолкновения российский танк прямой наводкой поразил украинскую боевую машину", - уточнили в российском военном ведомстве.