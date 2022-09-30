Войти
РИА Новости

Минобороны показало уничтожение украинского танка

772
0
0

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские морские пехотинцы Тихоокеанского флота на танке Т-80БВ уничтожили огнем практически в упор украинский танк, обнаруженный расчетом разведывательного беспилотника, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

На кадрах с беспилотника - маневрирующий танк в лесополосе, где, вероятно, украинский экипаж рассчитывал скрыть свою машину. В то же время к краю лесополосы со стороны поля прорывается пара российских танков, экипаж первого из них обнаруживает противника и прямой наводкой с дистанции в несколько десятков метров с первого выстрела уничтожает танк.

"Расчетами беспилотных летательных аппаратов, работающих в тесном взаимодействии с морскими пехотинцами, были обнаружены танки ВСУ, которые передвигались в лесополосе. Противника незамедлительно атаковали два танка Т-80БВ и боевые машины пехоты БМП-3 морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе боестолкновения российский танк прямой наводкой поразил украинскую боевую машину", - уточнили в российском военном ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ТОФ
Похожие новости
28.12.2020
Ракеты, корветы и танки: какое оружие получила армия России в 2020-м
30.11.2020
Океан возможностей: как меняется современная морская пехота России
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
03.01.2020
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м
11.12.2017
Оружие прорыва: Россия приводит в порядок скоростные танки Т-80
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 00:35
  • 5
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 01.10 00:02
  • 9
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 30.09 23:51
  • 33591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.09 15:33
  • 1
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 30.09 01:23
  • 4
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800