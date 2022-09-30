Компания TAI продолжает программу модернизации самолетов ВТА C-130H "Геркулес" ВВС Таиланда

ЦАМТО, 29 сентября. Компания Thai Aviation Industries (TAI) 26 сентября завершила двухлетнюю модернизацию большей части парка транспортных самолетов C-130H "Геркулес" ВВС Таиланда стоимостью 24,32 млн. долл.

Как сообщает Shephard Media, на данный момент ремонт и модернизацию прошли восемь из 12 имеющихся самолетов. Оставшиеся четыре машины будут доработаны в 2023 году, что позволит продолжить их эксплуатацию до 2032 года.

Работы по модернизации восьми самолетов начались 1 октября 2020 года и в основном включали замену многофункциональных дисплеев, установку более совершенных пилотажных и навигационных приборов, соответствующих существующим требованиям. Кроме того, конструкция самолетов была усилена и сертифицирована по международным стандартам.

Как напоминает ресурс Aagth1.blogspot.com, согласно "Белой книге ВВС Таиланда" за 2020 год, в ближайшее время должен начаться проект по замене 12 C-130H новыми военно-транспортными самолетами.

"Этап 1" проекта предусматривает выделение бюджетных средств в 2022-2025 ф.г. на закупку первых четырех самолетов, "Этап 2" (2024-2026 ф.г.) – еще четырех, "Этап 3" предполагает закупку оставшихся машин с финансированием из бюджетов 2026-2029 ф.г.

Тем не менее, в связи со спадом в экономике страны в результате пандемии COVID-19 реализация столь крупной программы может быть перенесена по срокам или заморожена.

В настоящее время на вооружении 601-й эскадрильи 6-й воздушно-десантной дивизии ВВС Таиланда состоит в общей сложности 12 транспортных самолетов C-130H, включая 6 короткофюзеляжных C-130H и 6 с удлиненным фюзеляжем C-130H-30.

С-130Н с номерами 60101, 60102 и 60103 были приняты в эксплуатацию в 1980 году, С-130Н-30 (60104) – в 1983 году, С-130Н-30 (60105 и 60106) – в 1988 году, С-130Н-30 (60107) и C-130H (60108) – в 1990 году, C-130H (60109, 60110) и C-130H-30 (60111, 60112) – в 1992 году.