"Это не блеф". Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина

"К его словам нужно относиться серьезно": Меркель о Путине и будущих отношениях с Россией

С начала украинского конфликта бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель критиковали за внешне уважительные отношения с Путиным, пишет Stern. Меркель ответила. Она посоветовала "продемонстрировать политическую мудрость" и прислушаться к недавним предупреждениям Путина.

Меркель часто критиковали за ее политику по отношению к России. В том числе и за то, что по поводу текущих событий на Украине она пока высказывалась очень сдержанно. Во время своего выступления по случаю открытия Фонда Коля Меркель опять была скупа на детали, но свою негативную позицию она обрисовала.

Во время церемонии открытия Фонда Гельмута Коля бывший федеральный канцлер Ангела Меркель говорила о многом. Не только о виновнике торжества, своем предшественнике Коле, которому обязана всей своей карьерой и о котором стала отзываться критически вскоре после его отхода от власти. В своей речи он высказалась также по поводу действий России на Украине, раскритиковав "кремлевского правителя" Владимира Путина. "Тем не менее к его словам нужно относиться серьезно", — сказала она, сославшись на одно из своих прежних высказываний о главе российского государства.

При этом она конкретизировала это свое прежнее заявление: "Относиться к его словам серьезно, не отметать их сразу, потому что Путин якобы блефует. Надо серьезно анализировать слова Путина. Это ни в коем случае не признак нашей слабости или самоуспокоения, а свидетельство политической мудрости". По словам Меркель, благодаря этому можно поддерживать уже имеющиеся сферы для переговоров и даже создавать новые.

Как Меркель сказала далее, Гельмут Коль обладал как раз такой провидческой мудростью. Имея в виду конфликт на Украине, бывший канцлер добавила: "Я уверена, что Коль приложил бы сегодня все усилия, чтобы защитить и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины". В то же самое время Коль, по ее словам, якобы не оставлял без внимания и вопрос о том, как можно будет восстановить отношения с Россией. По мнению Меркель, Германия должна была бы действовать при этом случае не сама по себе, а по согласованию со всеми партнерами по ЕС и НАТО, включая американцев и англичан.

Меркель высоко оценила заслуги Коля во время холодной войны. "На фоне нынешних военных действий России в отношении Украины мы не можем не радоваться тому, что благодаря невероятному стечению обстоятельств в мировой истории в 1989/90 году мы в Германии воспользовались возможностью развернуть ход событий в свою пользу", — заключила она.

По поводу Путина и его образа действий в отношении Украины Меркель высказалась очень критически. Так, она сказала, что эти действия "разрушают фундамент всего того, о чем мировое сообщество государств, включая бывший Советский Союз и затем Россию, достигло консенсуса в ходе Хельсинского процесса и при разработке Парижской хартии". По ее словам, сделать из произошедшего правильные выводы — нелегкая задача. Своей собственной политики в отношении России Меркель касаться не стала.

Критика в адрес Меркель по поводу ее политики в отношении России

В интервью корреспонденту журнала Spiegel Александру Озангу в июне — одном из ее самых больших выступлений после конца канцлерства — Меркель уже высказалась по поводу Украины, где она с 2014 года активно поддерживала произошедшую там революцию и созданное ей государство. Самокритики в ее словах было мало. Конфликт она назвала "большой трагедией" и сама себе задала вопрос, могла ли война быть предотвращена. "К счастью, я предприняла достаточно много попыток. Весьма печально, что безуспешно", — сказала Меркель. Но, по ее словам, ей не в чем упрекнуть себя. Она, мол, попробовала принести мир, и теперь никто не может сказать, что она не пыталась.

Критика в адрес Меркель особенно активизировалась после 24 февраля этого года, ее политику сочетания санкций в отношении России личных встреч с Путиным многие задним числом осудили. Ее упрекают в том, что она, честная женщина, не отказалась от встреч с Путиным — несмотря на его "лживость". Так, один из представителей Немецкого общества внешней политики обвинил ее в том, что она благодаря своему восточногерманскому происхождению понимала логику российской политики и замечала, когда Путин ей лгал. Тем не менее, она не сделала из этого никаких выводов. "Наоборот: в конце она стала вести как оппортунист — в интересах собственной власти и немецкой экономики". Представители различных партий, в том числе СвДП и ХДС/ХСС, также потребовали от Меркель объяснить ретроспективно свою политику в отношении России.

То, что российские войска попытались взять Киев, для бывшего канцлера сюрпризом не стало, — сказала она в интервью журналу Spiegel. По ее словам, соответствующие сообщения американских спецслужб были однозначны. Но у Меркель есть оправдание: якобы ей еще до этого было ясно, что холодная война по-настоящему так никогда и не кончалась, а потому с нее взятки гладки. Во время ее визита в Сочи в 2007 году Путин заявил, что распад Советского Союза был для него "крупнейшей катастрофой ХХ-го века".

Тем не менее Меркель остается верна своему суждению: действия России являются "жестоким, противоречащим международному праву деянием, простить которое нельзя". По ее словам, ситуация трагическая, а сделанный Россией шаг — "огромная ошибка".

Кристине Ляйтнер (Christine Leitner)