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Военное обозрение

В США открыто вербуют бывших военных для «работы» на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

В Америке полным ходом идет своя «мобилизация» для помощи Киеву. На сайте частной охранной компании Silent Professional размещено объявление о наборе бывших профессиональных военных для «работы» на Украине. Впервые сообщение о поиске наемников для отправки на Украину появилось в закрытом доступе на сайте рекрутинговой компании еще весной. Сейчас объявление перемещено на главную страницу с приоритетным статусом.

Объявление озаглавлено стандартной фразой Extraction and protective agents. Это означает, что работа для наемников будет заключаться в срочной эвакуации (extraction — «извлечение») и сопровождении высокопоставленных лиц или тех, на кого укажет работодатель, из зоны боевых действий. Рrotective agents («защита») подразумевает охрану каких-либо важных объектов в интересах США в странах, которые входят в зону влияния Вашингтона. В принципе, под такие формальные обязанности в Америке скрытно рекрутируют всех наемников, в том числе для прямого участия в боевых действиях в третьих странах.

Источник изображения: topwar.ru

Основные требования к кандидатам на «защиту и экстрадицию» кого-то и чего-то на Украине предъявляются следующие:

— общий срок службы в армии или ЧВК не менее пяти лет, наличие боевого опыта от года — обязательно в регионах Восточной Европы;

— навыки обращения как с натовским, так и советским оружием;

— знание русского, польского, украинского, словацкого, венгерского, румынского языков;

— опыт ведения разведывательных действий в разных условиях, умение обращаться с пленными;

— высокая физическая подготовка;

— гражданство одной из стран: США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Украины, Польши или же двойное гражданство одной из стран ЕС.

Вот что входит в «должностные обязанности» наемника:

— выполнять предварительную разведку маршрута на основе самостоятельно собранных и местных разведданных;

— поддерживать связь и использовать местные дружественные силы, местные власти или бойцов сопротивления в различных районах страны пребывания;

— свободно перемешаться по стране пребывания на любых средствах передвижения.

Явно прослеживается выполнение задач по диверсионно-разведывательный деятельности в тылу «противника». Не исключено, что в задачи коммандос, особенно после событий на «Азовстали» (там нацбаты как раз умоляли об extraction), будет входить «извлечение» важных персон, попавших в плен российским военным. А быть может, просто их уничтожение как нежелательных свидетелей.

Будущим солдатам удачи, отправившимся на помощь украинским военным, обещают вознаграждение до 2000 долларов в сутки плюс бонусы. Размер оплаты будет зависеть от опыта, знания языков, индивидуальной подготовки, места назначения и должности в команде. Обещаны даже «рабочие будни, выходные, поздние часы и праздничные дни». В объявлении сказано, что «подать заявку могут как агенты мужского, так и женского пола».

Это еще раз к вопросу, который активно дискутируется как в российских пабликах, так и на более высоких уровнях: с кем на самом деле воюет наша армия на Украине.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
Польша
США
Украина
Проекты
Евросоюз
ЧВК
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