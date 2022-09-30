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ЦАМТО

Концерн "Калашников" увеличил объемы выпуска стрелкового оружия на 40%

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Стенд концерна "Калашников" на 11-й международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020 в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, Индия, 2020 год
Стенд концерна "Калашников" на 11-й международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020 в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, Индия, 2020 год.
Источник изображения: Александр Мельников/РИА "Новости"

ЦАМТО, 29 сентября. Существенное увеличение объемов производства стрелкового оружия концерном "Калашников" в 2022 году достигнуто за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия.

Уже в сентябре был достигнут уровень фактических продаж гражданского оружия на экспорт, равный всему показателю за 2021 год.

"Наша приоритетная задача – своевременное и качественное исполнение обязательств по поставке изделий военного назначения Министерству обороны Российской Федерации, – отметил президент Концерна "Калашников" Алан Лушников. – Обеспечение обороноспособности страны, особенно в текущих условиях, это задача, на выполнение которой нацелены все без исключения подразделения предприятия. Кроме того, мы стремимся выполнить качественно и в срок обязательства перед нашими внешними заказчиками, а также в этом году наблюдаем увеличение спроса на рынке гражданского стрелкового оружия по сравнению с прошлым годом. Таким образом, наши производственные мощности в этом году загружены достаточно интенсивно. Высокий темп работ удается сохранить благодаря ответственности коллектива и эффективной организации процессов на всех уровнях".

Текущий план выпуска стрелкового оружия на предприятии стал рекордным за последние 20 лет.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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