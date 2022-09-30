Прибалты поспорили из-за немецких танков на Украине. Германия отреагировала

Прибалтийские страны хотят срочной отправки немецких танков на Украину

Прибалтика усилила давление на Германию и потребовала увеличить военную помощь Киеву, пишет FP. Она считает нынешний вооруженный конфликт смертельной угрозой европейской безопасности, полагая, что он может охватить весь континент, если Россия добьется победы на Украине.

Робби Греймер

Эми Маккиннон

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал новую внешнюю политику. Критики говорят, что обещанного три года ждут.

Когда в середине сентября появились новые сообщения о масштабных российских преступлениях против гражданского населения Украины в ходе неудачной военной операции, министр иностранных дел Литвы адресовал западноевропейским коллегам очень простое послание: "Танки говорят громче слов".

Это был не очень тонкий намек, предназначенный, скорее всего, для Германии. Ее правительство под руководством канцлера Олафа Шольца в последние недели испытывает на себе постоянно усиливающееся давление со стороны восточноевропейских союзников и внутриполитических сил Германии, которые требуют значительно увеличить и разнообразить военную помощь, которую Берлин оказывает Украине.

По мнению восточноевропейских союзников по НАТО, особенно тех стран, которые граничат с Россией, Германия, будучи центром экономической и политической власти и влияния в Европе, делает явно недостаточно. И чем дольше она медлит, тем сильнее риск долговременного дипломатического разрыва с этими союзниками на востоке. Об этом свидетельствуют интервью с многочисленными официальными лицами из восточноевропейских оборонных и дипломатических ведомств.

"Если бы Германия дала Украине в пропорции столько же, сколько дали мы, этот конфликт уже закончился бы", – заявил латвийский министр обороны Артис Пабрикс (Artis Pabriks) изданию Foreign Policy и небольшой группе американских экспертов, посетивших Латвию с визитом, который организовал Германский фонд Маршалла.

Вопрос о том, отправит ли Берлин на Украину дополнительную тяжелую технику, включая танки "Леопард 2" и боевые машины пехоты "Мардер", стал в глазах восточных союзников лакмусовой бумажкой, способной безошибочно указать, в состоянии ли Берлин превратить свою мягкую силу в Европе в силу твердую. Германия уже отправила в эту страну современную военную технику, в том числе гаубицы, зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, хотя Украина утверждает, что больше всего в данный момент ей нужны танки для прорыва российского фронта на востоке и юге Украины.

Те же вопросы адресованы и Франции, которая оказывает довольно мало военной помощи Украине по сравнению с некоторыми восточноевропейскими странами, Британией и (прежде всего) Соединенными Штатами.

"Кто в данный момент говорит о так называемом франко-германском локомотиве Европы? Никто, реально никто, – сказал Пабрикс. – Они делали вид, что стоят на позициях морального превосходства в ЕС. Но посмотрите на эту бойню… и как мало они дают этой стране в сравнении с другими".

Дебаты о том, какая страна больше помогает Украине, вертятся вокруг того, как измерять помощь – в абсолютных цифрах или в расчете на душу населения. У небольшой прибалтийской страны Латвии, расположенной на северо-восточном фланге НАТО рядом с Россией, годовой военный бюджет составляет около 770 миллионов долларов, и эта страна передала Украине около 300 миллионов долларов, сказал Пабрикс (сумма может меняться, так как курс евро по отношению к доллару падает, а в Европе усиливается инфляция). С этой точки зрения Латвия, а также Эстония, Польша и Литва являются для Украины крупнейшими странами-донорами в сопоставлении с их размером. Такие данные приводит аналитический центр "Кильский институт мировой экономики". Германия передала Украине военной помощи примерно на 1,2 миллиарда долларов, включая зенитные самоходные установки на базе танков, реактивные системы залпового огня, дальнобойные гаубицы и переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер" (для сравнения: объем американской военной помощи Украине с начала конфликта составил около 15,1 миллиардов долларов).

С учетом размеров немецкой экономики эта помощь – не более чем погрешность округления. Но Берлин все равно стоит на четвертом месте по общим объемам оказываемой Киеву экономической и военной поддержки. Некоторые специалисты полагают, что брать в расчет следует только такие абсолютные показатели. "Эстонцы делают больше в расчете на душу населения, но немцы делают намного больше по факту, – сказал директор по исследовательской работе из Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро (Jeremy Shapiro). – Выиграть конфликт в расчете на душу населения невозможно".

Посол Германии в США Эмили Хабер (Emily Haber) ответила на прозвучавшую недавно критику по поводу размеров немецкой военной помощи Украине в Твиттере. "Ни одна страна пока не поставила на Украину боевые танки западного производства. А это далеко не мелочи", – написала она.

Американские и европейские руководители военных ведомств подчеркивают, что поставить танки на Украину не так просто, как кажется. Много времени потребуется на обучение экипажей, понадобятся запасы запчастей и ремонтно-восстановительные бригады, которые будут обслуживать танки и возвращать их в строй.

Между Восточной и Западной Европой давно уже существуют разногласия в вопросе о том, насколько велика угроза со стороны Москвы. Бывшие участники советского блока с большей настороженностью относятся к намерениям Кремля. Начатая в феврале российская специальная военная операция на Украине все же помогла объединить континент. За исключением немногочисленных уклонистов типа Венгрии и Сербии, европейцы и их правительства в основном поддерживают украинцев, ведущих борьбу за существование.

"С началом вооруженного конфликта разногласий стало меньше, – сказал Шапиро. – Раньше была разница во мнениях по общим контурам политики. Сейчас споры в основном о том, кто что должен поставлять".

Наращивание поставок смертоносного оружия Украине – это неестественный и непростой шаг для Берлина, где глубоко укоренилась внешнеполитическая культура сдержанности и ограничений, берущая начало в нацистском прошлом Германии.

"Германии нравится идти в середине, но не впереди, – сказала эксперт по европейской безопасности из Атлантического совета Рейчел Риццо (Rachel Rizzo). – У нее многосторонняя логика, ей приходится принимать во внимание факты истории, пацифистские тенденции и реальную нехватку боевой техники, причиной которой является многолетний дефицит капиталовложений".

Теперь это все меняется, хотя и не так быстро, как хотелось бы Украине и восточным соседям Берлина. 27 февраля, через три дня после начала российской спецоперации, Шольц выступил с речью, в которой рассказал о полном пересмотре немецкой внешней политики и политики в сфере безопасности. Он пообещал отказаться от осторожной оборонной политики прошлого и увеличить военные расходы на 100 миллиардов евро. Такую "переломную" речь Восточная Европа восприняла с распростертыми объятиями. Эти союзники Берлина по НАТО давно уже предупреждали Западную Европу об угрозах со стороны реваншистской России и призывали страны Запада увеличить расходы на оборону.

Но критики говорят, что Германия лишь объявила о крутом развороте, но не сделала его. "Каждый месяц Германия откладывает отправку танков и тяжелого вооружения. Поэтому ей будет гораздо труднее восстановить наше доверие", – сказал один высокопоставленный прибалтийский военачальник, попросивший не называть его имени, так как речь идет о деликатных военных вопросах.

Но другие отмахиваются от резкой критики в адрес Берлина и настаивают, что коллективный Запад движется в правильном направлении, увеличивая поставки оружия Украине, хотя этот процесс в разных странах идет неодинаковыми темпами – где-то быстрее, а где-то медленнее и неравномернее. "Наши демократические процессы обычно занимают какое-то время. Формирование внутреннего консенсуса – это длительный и трудный процесс, – рассказал Foreign Policy генеральный секретарь эстонского министерства иностранных дел Джонатан Всевьев (Jonatan Vseviov). – Это отнимает время, а оно не всегда на нашей стороне. Но сейчас нет оснований для расстройства, так как мы двигаемся в правильном направлении".

В последние недели давление на Берлин с требованием увеличить военную помощь Украине усилилось, поскольку Киев проводит контрнаступление с целью возврата утраченных территорий, а российские военные совершают неуклюжие маневры. В то же время российский президент Владимир Путин проводит мобилизацию как минимум 300 тысяч призывников, пытаясь избежать новых поражений на поле боя.

В Берлине Шольц сталкивается с негативной политической реакцией оппозиционных партий и членов собственной коалиции в вопросе об отправке тяжелого вооружения на Украину. Часть левоцентристской Социал-демократической партии Шольца выступает против предоставления Киеву тяжелого вооружения, пытаясь снизить риск прямой конфронтации между Западом и Россией. Но с этим согласны не все. Зеленые и либеральная Свободная демократическая партия, входящие в состав коалиции Шольца, вместе с правоцентристской оппозицией призывают канцлера отправить на Украину танки и боевые машины пехоты.

Руководство стран Восточной Европы открыто говорит, что считает вооруженный конфликт на Украине смертельной угрозой европейской безопасности, полагая, что он может выйти за пределы этой страны, если Россия добьется победы.

"Опасности подвергается не только Украина, но и все ключевые принципы, лежащие в основе созданной нами после Второй мировой войны системы европейской и международной безопасности, – отметил Всевьев. – Пусть среди нас есть люди, сомневающиеся в необходимости предоставления Украине некоторых видов оружия и боеприпасов, но сейчас самое время дать Украине это оружие и эти боеприпасы".