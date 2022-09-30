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ТАСС

Reuters: авария на "Северных потоках" меняет характер конфликта на Украине

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Источник изображения: EPA-EFE/Danish Defence Command

Чиновник ЕС, на которого ссылается агентство, считает, что на природу конфликта также влияет частичная мобилизация в России

ТАСС, 29 сентября. Диверсия на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" кардинально меняет характер конфликта на Украине. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Евросоюза.

По его словам, атаки на трубопровод фундаментально меняют природу конфликта так же, как и частичная мобилизация в России.

Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших в понедельник "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Позже шведские сейсмологи сообщили о регистрации в понедельник двух взрывов, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".

В четверг шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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