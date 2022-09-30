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Военное обозрение

В 2023 году Франция значительно увеличит расходы на оборону в шестой раз подряд

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время во многих европейских странах заговорили о необходимости укрепления обороноспособности, наращивании военных расходов и даже создании крупнейших на континенте армий. Не осталась в стороне от этого тренда и Франция. Накануне Министерство вооруженных сил Пятой республики опубликовало оборонный бюджет на 2023 год и сообщило некоторые подробности по закупкам военного оборудования и техники для ВМС.

Оборонный бюджет Франции на 2023 год достигнет 43,9 млрд евро, включая дополнительные 3 млрд евро, что на 7,4% больше по сравнению с 2022 годом. Это уже шестое по счету увеличение военных расходов начиная с 2017 года. Министр Вооруженных сил Себастьян Лекорню сообщил, что возросшие финансовые вливания «должны будут способствовать обязательному преобразованию производственной модели нашей оборонной промышленности в сторону военной экономики».

В официальном сообщении французского военного ведомства говорится, что «в настоящий момент во Франции готовится новая программа развития вооруженных сил и вооружений на 2024-2030 годы». Проект программы будет представлен парламенту не позднее декабря.

Планов по дальнейшей милитаризации страны не скрывает президент Франции. Выступая в начале сентября на совещании французских послов, Эммануэль Макрон заявил, что Франция планирует сделать свою армию первой в Европе по оснащенности. В планах главы республики и укрепление сил ядерного сдерживания. Глава государства потребовал от военного руководства пересмотреть программу оснащения армии с учетом современного геополитического контекста.

Значительная часть расходов пойдет на модернизацию и перевооружение Военно-морских сил республики. В частности, как сообщил Лекорню, планируется постройка атомной ударной подводной лодки, закупка партии противокорабельных ракет Exocet, пяти вертолетов H160. В следующем году ВМС Франции получат одно судно снабжения BRF и модернизированный фрегат класса La Fayette.

В августе начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил о необходимости усиления ПВО, закупки дополнительных беспилотников и дальнобойной артиллерии.

Таким образом, Франция стала третьей после Германии и Польши европейской страной, заявившей об амбициозных планах наращивания военного потенциала. Кто выиграет эту новую «гонку вооружений» в Европе пока непонятно. Особенно с учетом того, что все страны ЕС переживают далеко не лучшие времена из-за нарастающего экономического кризиса. Да и налогоплательщики некогда богатой Европы все более озабочены решением насущных проблем, а не поддержанием милитаристских планов своих лидеров.

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Страны
Германия
Польша
Франция
Проекты
La Fayette
БПЛА
Евросоюз
Ядерный щит
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