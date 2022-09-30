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ТАСС

В Китае заявили, что будут наполнять сотрудничество с ВС РФ стратегическим содержанием

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Совместные российско-китайские военные учения на полигоне Чебаркуль, Россия
Совместные российско-китайские военные учения на полигоне Чебаркуль, Россия.
Источник изображения: © AP Photo, Ivan Sekretarev

Китайская сторона намерена прилагать совместные с Россией усилия для всесторонней реализации важного консенсуса глав обоих государств

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Китай намерен прилагать усилия для развития военного сотрудничества с Россией и наполнения его новым стратегическим содержанием. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй

"Китай и Россия сообща ведут борьбу с гегемонизмом, политикой силы и отстаивают международный порядок и справедливость", - подчеркнул он. Как отметил представитель Минобороны КНР, в этом году страны провели очередное совместное воздушное патрулирование, а Народно-освободительная армия Китая приняла участие в российских учениях "Восток-2022" и Международных армейских играх.

"На следующем этапе китайская сторона намерена прилагать совместные с Россией усилия для всесторонней реализации важного консенсуса глав обоих государств, углублять стратегические контакты между вооруженными силами двух стран, продолжать разворачивать деловое сотрудничество во всех сферах, непрерывно наполнять двусторонние отношения новым стратегическим содержанием и прилагать активные усилия для поддержания международного и регионального мира и стабильности", - подчеркнул он. 

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Военные учения
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