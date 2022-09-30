МНО Польши закупило южнокорейские автоматические гранатометы K4

ЦАМТО, 29 сентября. Представитель Агентства вооружений МНО Польши подполковник Кшиштоф Платек 26 сентября сообщил на своей странице в Twitter, что несколько недель назад состоялась закупка в Республике Корея автоматических гранатометов K4 под боеприпас калибра 40x53 мм.

Стоимость заказа составляет несколько миллионов долларов США. Закупка включает несколько сотен гранатометов К4 и 500 тыс. высокоскоростных гранат к ним. Поставки должны быть выполнены в течение нескольких месяцев.

При этом подполковник К.Платек опроверг информацию южнокорейских СМИ о передаче технологий и запуске лицензионного производства К4 в Польше.

По имеющейся информации, принятый на вооружение в 1993 году гранатомет K4 может вести стрельбу осколочно-фугасными гранатами KM383 или гранатами двойного назначения K212 на дальность до 1500 м. Масса гранатомета – 65,9 кг, скорострельность – 250 выстр./мин. Помимо ВС Республики Корея, гранатометы поставлялись ВС Ирака, Ливии, Мексики и Сингапура.

На текущий момент неизвестно, предназначены ли закупаемые K4 для дополнения или замены состоящих на вооружении ВС Польши гранатометов Mk.19. Также вызывает интерес, предусматривает ли соглашение о поставке гранатометов возможность их передачи третьей стороне.