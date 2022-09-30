Служившие в иностранных армиях россияне подпадают под частичную мобилизацию

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет.

Россияне, служившие в армиях других стран и состоящие в запасе, подлежат призыву

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ранее служившие в иностранных армиях россияне, состоящие в запасе в Вооруженных силах РФ и имеющие военно-учетную специальность, подпадают под частичную мобилизацию, сообщается на запущенном правительством портале Объясняем.рф.

"Мобилизации подлежат граждане РФ. Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учётную специальность, то он может быть мобилизован", - говорится в ответе на соответствующий вопрос.

В России указом Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.