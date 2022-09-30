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Военное обозрение

СМИ Британии: Вашингтон теряет своё влияние в тихоокеанском регионе

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон теряет влияние в тихоокеанском регионе. Его попытки включить в свою сферу интересов островные государства Тихого океана зачастую оказываются неудачными.

Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на информацию источников и оказавшиеся в распоряжении редакции документы.

СМИ Британии отмечает, что американцы сделали своим тихоокеанским союзникам ряд предложений, но в ответ получили серию претензий и выражение недоверия.

Для Соединенных Штатов является важным не допустить роста китайского влияния в регионе. Поэтому они организовали в Вашингтоне саммит, куда пригласили лидеров тихоокеанских островных государств. Но стремление США к более тесным отношениям на островах Тихого океана встретили крайне настороженно.

Источник изображения: topwar.ru

К примеру, соглашение, предлагаемое Вашингтоном, уже отказались подписывать представители Соломоновых островов, о чем американцам сообщили официально. Островитяне объяснили свое решение нехваткой времени для обдумывания и обсуждения предложения властей США. Они заявили, что нескольких дней недостаточно для принятия такого важного решения. Поэтому представители островов решили отложить заключение соглашения.

Еще хуже, с точки зрения Вашингтона, поступили лидеры Микронезии. Они выразили серьезную обеспокоенность по поводу недостаточного объема финансовой помощи региону со стороны США, которую те оказывают в обмен на обязательства в сфере обороны.

Саммит «США – Тихоокеанские острова», организованный американским президентом Джо Байденом, проходит впервые. Раньше лидеров стран данного региона в Белый Дом не приглашали.

Источник изображения: topwar.ru

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США
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