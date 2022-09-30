Оперативная обстановка в зоне спецоперации: Мнение американского Института изучения войны

Источник изображения: topwar.ru

Американский институт изучения войны (ISW) регулярно публикует аналитические записки о ключевых событиях в области обороны и международной политики. Естественно, первое место на сайте организации отдается ситуации на Украине. Любопытно, что в своих выводах американские эксперты не скрывают, что черпают исходные данные из российских пабликов. При этом делая собственные, явно пропагандистские выводы. Обращает внимание некоторая растерянность и противоречивость в прогнозах и умозаключениях зарубежных военных аналитиков.

Вот что пишут заокеанские эксперты об обстановке в зоне украинской спецоперации на текущую дату.

Москва может отложить объявление о присоединении освобожденных территорий к России, чтобы лучше подготовить административную организацию, хотя 30 сентября остается наиболее вероятной датой объявления о присоединении.

Комментарий. 30 сентября уже завтра, тогда что означает фраза «может отложить»? Видимо, американские эксперты невнимательно изучают публикации и заявления компетентных лиц в российских СМИ. Иначе бы они обратили внимание, что глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что договор о вхождении Луганской республики в состав РФ будет подписан в течение недели, добавив, что «здесь нет смысла чрезвычайно торопиться». Такая же ситуация и с остальными тремя регионами.

Несколько российских блогеров и известных военных корреспондентов заявили, что украинские войска продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана и работают над завершением окружения российских войск в Лимане и вдоль северного берега реки Северский Донец в этом районе.

Да, обстановка на этом участке очень непростая, но пока наши держатся, противник добивается некоторых успехов ценой огромных потерь. Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что мужество защитников Красного Лимана говорит о том, что первые мобилизованные резервы будут направлены именно сюда, чтобы не дать повторить Балаклейско-Изюмское отступление. Но вот когда это произойдёт, большой вопрос. Глава Центра политико-стратегического анализа Ксавье Моро полагает, что украинская сторона потерпит в данном регионе стремительное поражение, как только «спадет зеленка».

А вот, пожалуй, самый интересный комментарий «успехов ВСУ» от американских аналитиков:

Украинские войска продолжают позиционные бои в неустановленных местах, чтобы укрепить и улучшить свои позиции на Херсонском направлении.

Где эти «неустановленные места», есть ли они вообще, и что означает «укрепить и улучшить»? По данным разведки ВС России, еще вечером 27 сентября, сразу после окончания референдумов, украинские войска оставили подготовленные позиции в районе населённого пункта Сухой Ставок и в ряде других районов на южном участке фронта. Объяснений таким маневрам нет.

Ну и напоследок от прозорливых американских аналитиков, без комментариев:

Российские войска продолжают штурмовые действия по освобождению территорий ДНР.

Источник изображения: topwar.ru

Институт изучения войны со штаб-квартирой в Вашингтоне основан в 2007 году и финансируется за счет грантов и пожертвований крупных оборонных предприятий США. Американским спонсорам не мешало бы проверить, как и на что расходуются их деньги. При том, что на выводы экспертов ISW опираются публикации многих мировых новостных агентств, в частности, BBC. Теперь понятно, откуда западный обыватель узнает «всю правду» о происходящем на Украине.