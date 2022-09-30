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В Военно-космической академии состоялся круглый стол по вопросам оперативного искусства космических войск ВКС

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Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского
Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Даничев

ЦАМТО, 29 сентября. В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского состоялся круглый стол на тему: "Актуальные вопросы оперативного искусства космических войск ВКС в современных условиях".

Программа мероприятия включала в себя не только обсуждение основных вопросов проблематики и развития оперативного искусства, но и тенденции изменения характера и содержания современных военных конфликтов.

Открыл дискуссию начальник Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук.

Среди почетных гостей круглого стола был командующий Военно-космическими силами России (2001-2004 гг.), руководитель Федерального космического агентства "Роскосмос" (2004-2011гг.), доктор технических наук, профессор, генерал-полковник Анатолий Перминов.

Подводя итоги круглого стола, начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук отметил, что оперативное искусство занимает промежуточное место между стратегией и тактикой, представляя собой наиболее гибкую и чувствительную к изменениям систему.

В круглом столе приняли участие более 100 специалистов, которые пришли к единому мнению, что разработка предложений по проектированию, строительству и применению космических войск будет способствовать развитию оперативного искусства и повышению эффективности военно-космической деятельности России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Минoбороны РФ
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