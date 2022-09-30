BAE Systems модернизировала первую ББМ CV-90 ВС Нидерландов

ЦАМТО, 29 сентября. Минобороны Нидерландов 26 сентября сообщило о завершении на предприятии компании BAE Systems Hagglunds в Эрншелдсвике (Швеция) модернизации первой из 141 заказанной для ВС страны БМП CV-90.

Машина представляет собой опытный образец, по результатам испытаний которого будет принято решение о серийном производстве. Планируется, что испытания бронемашины для проверки ее соответствия требованиям ВС Нидерландов должны начаться в ближайшее время. Полностью проект должен быть завершен к концу 2026 года.

В общей сложности в рамках базового соглашения модернизацию должны пройти 122 бронемашины CV-90, что позволит улучшить их характеристики и продлить срок эксплуатации до 2039 года.

Предполагается, что первые четыре БМП будут модернизированы в Швеции, а работы над оставшимися машинами выполнит компания Van Halteren Metaal в Нидерландах. Ожидается, что серийное производство начнется в конце 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2020 года Организация по закупке продукции военного назначения МО Нидерландов (DMO) заключила с BAE Systems контракт стоимостью 500 млн. долл. на проведение модернизации 122 боевых машин пехоты CV-9035NL Mk.3 ВС Нидерландов. Соглашение содержит опцион, предусматривающий возможность модернизации еще 19 ББМ CV-90.

Модернизированные машины будут отличаться повышенной огневой мощью и улучшенной защитой. В частности, модернизация включает оснащение бронемашин новой башней с измененным положением 35-мм пушки. Вынос пушки вперед позволит повысить комфорт экипажа и увеличит возимый боекомплект. Дополнительная броня позволит достичь необходимого уровня защиты. Перед установкой новой башни шасси пройдут капитальный ремонт с заменой вышедших из строя компонентов, а стальные гусеницы будут заменены новыми резиновыми канадской компании Soucy.

В рамках модернизации CV-9035 также будет оснащена системой активной защиты "Айрон Фест" (Iron Fist) компании Elbit Systems, ПУ с двумя противотанковым ракетами "Спайк-LR"/"Спайк-LR2" и новой электронно-оптической системой прицеливания.

В феврале 2021 года BAE Systems Hagglunds заключила с Elbit Systems контракт стоимостью 82 млн. долл. на поставку систем активной защиты и панорамных прицелов COAPS (Commander Open Architecture Panoramic Sights) для CV-90 вооруженных сил Нидерландов. Контракт рассчитан на четыре с половиной года.