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Военное обозрение

Пентагон поставит Киеву системы Titan для борьбы с БПЛА «Герань-2» и новую партию установок HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон опубликовал очередной список вооружения и военной техники, которые будут переданы армии киевского режима. Этот список говорит о том, что США продолжат поставлять Украине ударное оружие, поэтапно наращивая его поставки. Если к настоящему моменту США утверждали, что киевским военным поставили не более 16 универсальных ракетных установок «Хаймарс», то теперь планируется передать сразу 18 таких РСЗО.

Примечательно, что на днях в крупном американском издании NYT вышла статья, где автор пытается убедить читателей (и опосредованно Россию) в том, будто бы HIMARS не обладают той эффективностью, на которую надеялись украинские военные. Американский автор заявляет, что ракетные установки «не позволили нарушить логистику российской армии». При этом в статье американского издания ничего не говорится о том, какой урон украинские войска «Хаймарсами» нанесли гражданской инфраструктуре от Херсона до Донецка, к какому количеству жертв среди мирного населения удары с применением HIMARS привели.

Если эти установки «не являются эффективными», то для чего же тогда Пентагон передаёт режиму Зеленского ещё 18 единиц? Ответ прост: США пытаются принизить роль этого оружия в конфликте на Донбассе и дистанцироваться от самого конфликта, продолжая выставлять себя как «государство, не являющееся его стороной».

К самим установкам США намерены передать неназванное количество боеприпасов к ним. Также на Украину поставят 300 бронемашин «Хамви» и тактических машин для буксировки техники. Ещё собираются поставить четыре десятка армейских грузовиков и вдвое больше прицепов.

Обращает на себя внимание и такой пункт запланированных поставок как системы противодействия беспилотникам. Это системы «Титан». Такая поставка явно связана с активизацией ударных беспилотных летательных аппаратов, которые за последние недели нанесли серьёзнейший урон украинским военным и инфраструктуре – в Одессе, Кривом Роге, Очакове, Николаеве, Днепропетровске и не только. С помощью Titan киевские войска при активной поддержке со стороны американских военных попытаются противодействовать барражирующим боеприпасам «Герань-2», которые в Киеве называют иранскими дронами «Шахед-136».

Напомним, что ранее из-за военных поставок России Ираном Зеленский объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Тегераном и одновременно призвал Израиль предоставить разведданные о российско-иранских военно-технических контактах. В Иране выразили сожаление, заявив о том, что в интересах страны скорейшее завершение конфликта на Украине.

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Израиль
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