Аналитики назвали главные проблемы армии Тайваня перед угрозой со стороны Китая

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Вероятность вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем становится все более высокой. Это заставляет как тайваньских, так и американских аналитиков более пристально исследовать возможности вооруженных сил Тайваня в контексте перспективы противостояния китайскому наступлению. При этом обсуждаются проблемы армии Тайваня.

Как считает военный аналитик Пол Хуанг, который работает в Тайваньском фонде общественного мнения, важнейшими направлениями, которым надо уделить внимание в контексте модернизации тайваньской армии, являются вооружение, инструменты и аппаратное обеспечение. По словам Хуанга, тайваньская армия «застряла в прошлом». Это касается не только вооружений, но и отношений между вооруженными силами и гражданскими властями.

Если министерство обороны Тайваня не изменит концепцию управления вооруженными силами, деньги американских налогоплательщиков будут потрачены впустую. Состояние военной подготовки оставляет желать лучшего. Отдельный вопрос – мотивация тайваньского населения. В ней сомневаются даже сами военнослужащие тайваньской армии.

Как и другие страны проамериканской глобальной коалиции, «сытый» Тайвань сталкивается с большими проблемами при приеме новобранцев в армию и на флот. Молодые жители острова ориентируются на гражданскую карьеру, идти в армию они не хотят.

Снижению популярности и престижа военной службы способствуют и периодические происшествия на военных учениях, когда гибнут солдаты, а власти не могут вразумительно объяснить причины произошедшего. Молодые тайваньцы не хотят подвергать свою жизнь риску за сравнительно небольшие по меркам острова деньги и невнятные карьерные перспективы.

Срок обязательной военной службы в армии Тайваня сократился с двух лет до четырех месяцев. Но кого можно подготовить за четыре месяца в современных условиях? Особенно если учесть, что человеческие ресурсы Китая и Тайваня несопоставимы, воевать с Китаем, рассчитывая «закидать пушечным мясом», невозможно.

Падает и доверие к вооруженным силам в тайваньском обществе. Согласно данным опросов, 78% тайваньцев не верят в способность островного государства защитить себя в случае китайской военной операции. Несмотря на то, что вхождение Тайваня в состав Китая жители острова в большинстве своем не поддерживают, но и на военную службу никто не рвется.

Бывший заместитель командующего Военно-воздушными силами Тайваня, а ныне военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Чан Яньтин утверждает, что есть явное несоответствие между декларируемым тайваньской молодежью патриотизмом и ее же нежеланием идти на военную службу. Молодые тайваньцы рассчитывают на сильную армию, но не хотят быть ее частью, отметил отставной генерал.

Набрать сложно не только рядовых, но и унтер-офицеров и офицеров. В тайваньской армии офицерские штаты заполнены лишь на 40%, унтер-офицерские – на 60%. Еще одна проблема – снижение рождаемости: население острова стареет, мобилизационный ресурс сокращается. В совокупности перечисленные трудности тайваньской армии могут стать одной из вероятных причин слишком быстрого поражения в случае военной конфронтации с Китаем.