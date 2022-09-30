Подводный террор

Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, как за 100 лет морские диверсии стали важнейшим инструментом внешней политики

Со времени создания такого средства вооруженной борьбы, как военный корабль, возникла и задача его потопления разными способами. И очень заманчиво выглядела идея уничтожения корабля из-под воды: развитие средств наблюдения не позволяло увидеть подводный объект, и это обеспечивало скрытность и внезапность атаки. Но если в античности техника не позволяла реализовать такой проект, то с развитием технологий появилась и возможность подводной атаки. Первая известная состоялась 7 сентября 1776 года, когда сверхмалая подлодка «Черепаха» США попыталась атаковать английские корабли вблизи Нью-Йорка. Попытка провалилась, но вошла в историю. После чего развитие технологий подводных атак пошло по пути создания подводных лодок. А сама идея скрытной атаки из-под воды силами диверсантов осталась.

Первая мировая война дала ощутимый толчок в области создания военных технологий. Итальянцы в своей борьбе с флотом Австро-Венгерской империи придумали новую военную технологию — боевые пловцы. Облаченные в легководолазные костюмы, на управляемых торпедах они прибывали к месту атаки в гавани врага и крепили к объекту атаки минные заряды с таймером времени. Первое удачное применение такой технологии состоялось на закате Первой мировой войны — 1 ноября 1918 года, когда два итальянских офицера заминировали линкор «Вирибус Унитис». По факту в этот момент времени линкор уже фактически принадлежал Государству словенцов, хорватов и сербов. Тем не менее линкор был взорван.

После Первой мировой именно итальянцы продолжили развитие своих подводных диверсионных сил. В результате в ходе событий уже Второй мировой войны итальянцы нанесли ряд весьма серьезных ударов по силам британского королевского флота. В частности, 19 декабря 1941 года в египетском порту Александрии были серьезно повреждены и надолго выведены из строя два линкора «Велиант» и «Куин Элизабет». Посмотрев на это дело, своих подводных диверсантов стали создавать и другие страны, в частности Британия. Для проведения диверсий она использовала в том числе сверхмалые подводные лодки, которые к месту атаки транспортировались с помощью обычных субмарин.

Так, головная боль британского флота — немецкий линкор «Тирпиц» — был выведен из строя на долгое время в ходе атаки сверхмалых субмарин 22 сентября 1943 года. В целом же удары по кораблям и судам противника в защищенных военно-морских базах приводили к большим материальным потерям и к тяжелым моральным ударам для противника. При этом атакующий использовал гораздо менее затратные ресурсы. Два надолго выведенных из строя английских линкора явно гораздо дороже двух торпед и четырех пленных итальянцев.

После Второй мировой войны технологии ведения диверсионной деятельности под водой получили дальнейшее развитие. Активно развивались акваланги, средства доставки разнообразных средств, таких как торпеды и сверхмалые подводные лодки. Совершенствовались методы и способы ведения боевых действий под водой. В частности, сегодня подводные пловцы входят в состав военно-морских сил большого количества стран. Например, ВМС США обладают распиаренным отрядом SEAL, британцы развивают Особую лодочную службу, израильский флот включает в себя так называемую флотилию номер 13, ну и так далее.

Одновременно возникла и задача борьбы с подводными диверсантами. Хотя гибель линкора «Новороссийск» в Севастополе 29 октября 1955 года, как было признано, произошла от оставшейся на дне бухты немецкой морской мины, это побудило советское военно-морское руководство заняться созданием как частей морских диверсантов, так и подразделений по борьбе с ними. И если о деятельности советских морских диверсантов ничего не известно, то части по борьбе с ними были задействованы и в боевых условиях. Два советских и один кубинский транспорт были заминированы неизвестными в ночь на 6 июня 1986 года в ангольском порту Намиб. В это время шла ожесточенная война в Южной Африке между Анголой и ЮАР. Из состава отряда по борьбе с подводными диверсантами 68-й бригады кораблей охраны водного района Черноморского флота была выслана группа специалистов. Кубинский транспорт к этому времени уже взорвался, а с советских удалось снять мины, причем одну целую. Детали, из которых состояла снятая мина, можно было купить в любом магазине. Ясно было, что это дело рук юаровских пловцов, но доказательств не было.

Французские же спецслужбы действовали не так профессионально. Между «Гринпис» и Францией имелись большие разборки в 1980-х годах в силу того, что Франция активно испытывала ядерное оружие на принадлежащих этой стране атоллах в южной части Тихого океана. «Гринпис» же со своей стороны активно этому мешал. В конце концов, разозленные высшие власти Франции отдали приказ на взрыв судна «Гринпис» Rainbow Warrior. Что и было сделано 10 июля 1985 года на территории Новой Зеландии. Однако при взрыве погиб один человек, а часть диверсантов была арестована. В результате разгорелся огромный скандал. Пловцы Израиля регулярно проводили подводные операции как против своих арабских противников, так и против Фронта освобождения Палестины. Отсюда появилось новое явление при проведении подводных диверсий: использование специальных подводных сил против негосударственных организаций и против стран, с которыми официально не объявлены военные действия.

В 1983 году США начали проводить морские террористические атаки против Никарагуа. В частности, под эгидой ЦРУ была создана группа боевых пловцов из числа лиц латиноамериканской внешности. Сама группа маскировалась под «Контрас». Она провела ряд атак по объектам нефтяной структуры этой страны. Так, 11 октября 1983 года был совершен подрыв ряда нефтехранилищ в порту Коринто. 14 октября этого же года группа подорвала подводный трубопровод в порту Пуэрто-Сандино. В следующем году проводилось минирование морских вод этой свободной страны, вследствие чего ряд судов подорвались на минах. Однако вся история всплыла на страницах прессы, разразился международный скандал, после чего операция была свернута. Никарагуа же понесла серьезный экономический ущерб, а также переключилась на поставки нефти с Мексики и Европы на СССР.

Из этих историй можно сделать три вывода. Первый — операция должна тщательно планироваться, круг участников должен быть ограничен, операция должна проводиться скрытно. Второй — диверсантам попадаться нельзя. И третий — мины должны собираться из деталей, которые не могут дать явного указания на страну, их применившую.

С развитием хозяйственной деятельности в глубинах Мирового океана появились и новые возможные цели, такие как подводные каналы связи, газо- и нефтепроводы и другие объекты хозяйственного значения. Появилось и большое количество новых морских технологий, которые могут использоваться как для мирных, так и для военных целей. Например, разнообразные подводные дроны.

Соответственно, появились и новые цели для атак подводных диверсантов. Так, 26 сентября 2022 года были взорваны газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Примечательно, что буквально на днях в этом же районе Балтийского моря проходили международные учения Baltops-2022, в ходе которых отрабатывались и различные задачи подводного разминирования и использования подводных дронов. Но предположить, чтобы США явно произвели такую атаку как против России, так и против своих же союзников, очень сложно. В результате же этой террористический атаки как России, так и в первую очередь странам Евросоюза нанесен огромный экономический ущерб.

Скорее всего, эти учения были использованы группой неизвестных лиц для прикрытия своей деятельности. В противовес мнению, что такое может сделать только мощное в военном плане государство, стоит заметить, что развитие современных подводных коммерческих технологий, наличие подготовленных специалистов из числа прошедших службу в морских подводных диверсионных подразделениях и деньги, очень большие деньги, могут позволить группе неизвестных лиц осуществить диверсию такого масштаба. Ну а взрывчатку добыть — не проблема. К примеру, Украина сейчас стала дырой космического масштаба в плане исчезновения на ее территории любых видов оружия и военной техники. Главное — всё провести максимально аккуратно. А вода, как известно, скроет все следы, и установить все детали проведенной террористической атаки будет практически нереально.

Теперь странам, эксплуатирующим разнообразные подводные гражданские объекты, придется создавать подводные системы их охраны и обороны, работающие в режиме 24/7. Сам факт такого события, как взрыв подводных газопроводов, выводит террористическую деятельность на новый уровень — уровень ударов по важнейшим объектам гражданской экономической деятельности. Их разрушение приводит к громадному экономическому ущербу. Исчезновение пары сотен метров одного из подводных кабелей связи между Европой и США принесет катастрофический ущерб мировой финансовой системе. И вдобавок такие события могут стать Casus belli, после чего существующий мировой порядок уже никогда не будет прежним.

Автор — военный историк

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