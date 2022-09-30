Ликвидацию ЧС биологического характера впервые отработают на учениях ОДКБ в Казахстане

В учениях примут участие более 200 российских военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Новое подразделение в составе Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые "ликвидирует" последствия чрезвычайной ситуации (ЧС) биологического характера на учениях в Казахстане. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ в четверг.

"К практическим действиям по противодействию условной особо опасной инфекции неизвестного происхождения будет задействовано новое подразделение в составе Коллективных сил ОДКБ - совместное подразделение РХБ защиты и медицинского обеспечения. Основу данного подразделения составляют российские специалисты научно-исследовательских подразделений Минобороны России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в учениях ОДКБ в Казахстане примут участие более 200 российских военнослужащих. Основу российского контингента составляют подразделения Центрального военного округа (ЦВО). Общая численность участников учений - более 6,5 тыс. человек.

С 26 сентября по 13 октября на территории Казахстана проводятся командно-штабные учения "Взаимодействие-2022" с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, специальные учения "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" с подразделениями материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ. Активная фаза учений состоится с 3 по 7 октября на полигоне Матыбулак.