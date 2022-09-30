Дополнительная американская военная помощь Украине

28 сентября 2022 года министерство обороны США объявило о выделении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 1,1 млрд долларов.Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь превысила 16,2 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 19 млрд долл.

Бронированный автомобиль АМ General М1152 HMMWV армии США (с) армия США

Особенностью данного пакета военной помощи является то, что он представляет собой целевое выделение бюджетных средств в соответствии с программой Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) для закупки и производства нового вооружения и военного имущества у промышленности для последующей передачи Украине. Общий объем данных средств был утвержден Конгрессом США в рамках известного пакета содействия Украине и другим восточноевропейским союзникам США объемом 40 млрд долл. Из них непосредственно на производство и закупку нового военного имущества для Украины в 2022 финансовом году (то есть по 30 сентября 2022 года) было определено 6 млрд долл. Ранее из этой суммы министерство обороны США уведомило Конгресс США о планах расходования и контрактации суммарно более 4,8 млрд долл, и таким образом, объявленный сейчас пакет в размере еще 1,1 млрд долл полностью закрывает выделенный лимит средств в 6 млрд долл в преддверии окончания 2022 финансового года.

В то же время основная часть заказываемого по USAI военного имущества поступит на Украину лишь спустя значительное время. Чуть ранее официально было сообщено, что фактический объем контрактов, заключенных по USAI министерством обороны США с промышленностью с апреля по 22 сентября 2022 года составил лишь 1,2272 млрд долл, причем, видимо, подавляющая часть заказанного по ним имущества еще не поступила на Украину.

В новый пакет военной помощи по USAI входят (напомним, что речь идет о планах заказа имущества нового производства у промышленности):

- 18 наземных ракетных комплексов М142 HIMARS и боеприпасы для них (ранее Украина получила 16 комплексов HIMARS из наличия министерства обороны США). Неназванный представитель министерства обороны США 28 сентября подтвердил, что "закупка и поставка этих комплексов HIMARS и боеприпасов для них займет несколько лет";

- 150 бронированных автомобилей HMMWV;

- 150 грузовых автомобилей для буксировки вооружения (видимо, артиллерийских орудий);

- 40 тяжелых грузовых автомобилей (видимо, НЕМТТ) и 80 трейлеров-танковозов;

- две бортовые РЛС для беспилотных летательных аппаратов:

- 20 многоцелевых РЛС (видимо, РЛС AN/MPQ-64 Sentinel, используемые как для задач ПВО, так и для обнаружения артиллерийских позиций);

- комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (по ряду сообщений, это комплексы постановки помех Titan компании BlueHalo);

- средства тактической радиосвязи, средства наблюдения и разведки, оптические приборы;

- подрывное имущество и заряды;

- бронежилеты и другое полевое имущество;

- финансовые средства для обучения и материально-технического обеспечения.