Военкор «Известий» показал работу связистов на спецоперации

Специалисты подразделений войск связи обеспечивают устойчивую и защищенную связь между подразделениями в ходе проведения специальной военной операции. Кадры работы связистов показал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Связисты обеспечивает бесперебойную связь от вышестоящего командования к подчиненным подразделениям. Бронетранспортеры несут разведывательный дозор круглосуточно, защищая рубежи и прикрывая бойцов при наступлении.

«Организовываем охрану по периметру полную выставляем часовых. Патрули. Так чтобы на месте нахождения расчетов все просматривалась не пропустить ДРГ (Диверсионно-разведывательную группу. — Ред.) противника», — рассказал командир взвода охраны и обороны с позывным «Каспер».

Устойчивый и защищенный сигнал между подразделениями обеспечивают связисты. Они являются войсками переднего края. Поэтому идут в бой одновременно с мотострелками и танкистами, а часто и раньше них.

«Главная задача обеспечить непрерывную связь между районом сосредоточения, пунктом управления и огневой позицией в любых погодных условиях, при любых помехах. Подбираем разные радиостанции, частоты», — рассказал старший радиооператор взвода управления с позывным «Жук».

Ранее, 25 сентября, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры работы связистов по закрытым каналам. Отмечается, что военнослужащие расчетов радиостанций и полевых узлов связи круглосуточно обеспечивают командование подразделений всеми видами связи: спутниковой, радиорелейной, а также радиосвязью для оперативной передачи сигналов боевого управления и приказов.

Специалисты подразделений войск связи Западного военного округа обеспечивают надежную связь между подразделениями в ходе проведения специальной военной операции. По словам командира батальона связи, профессионализм связистов не раз спасал жизни на поле боя.

До этого, 19 сентября, военные связисты рассказали «Известиям» о закулисье своей работы в зоне проведения спецоперации в Донбассе — особенностях несения службы, маскировке и уловках. В повседневной работе связисты используют различные уловки. Одной из них является радиоигра по введению противника в заблуждение.

20 сентября Минобороны рассказало, как командир связистов под артогнем восстановил поврежденную связь между подразделениями. Это позволило оперативно установить связь командного пункта группировки с подчиненными подразделениями, уточнить задачи и передать координаты противника.

24 февраля Россия начала специальную операции по защите Донбасса, целью которой также является денацификация и демилитаризация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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