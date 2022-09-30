Российские «Аллигаторы» поразили пункт управления и технику ВСУ

Служащие армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) успешно выполняют задачи в рамках специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Министерство обороны РФ представило кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Российские летчики наносят удары по бронетехнике и объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, они сопровождают колонны с грузами разного назначения, доставляют десант на место боевых действий, оказывают поддержку подразделений с воздуха.

В рамках вылета экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 ракетным ударом поразили пункт управления и технику украинских боевиков, замаскированные в лесополосе. Результаты пуска были зафиксированы с помощью камеры объективного контроля, установленной на беспилотный летательный аппарат. Примечательно, что для успешной атаки не обязательно приближаться непосредственно к цели — Ка-52 могут работать с расстояния более 10 километров.

«Аллигаторы» летают на предельно малых высотах и выполняют сложные виражи, благодаря чему успешно избегают огня со стороны противника, даже если тот готов к столкновению. По возвращении из опасного района на базу вертолеты передают техникам, которые пополняют комплект боеприпасов, заряжают тепловые ловушки и заливают топливо, чтобы аппарат был в полной готовности для нового вылета.

Ранее, 27 сентября, оборонное ведомство показало работу экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия на спецоперации. Многоцелевые летательные аппараты Ми-28Н отправляются на передовую по несколько раз за дневную или ночную смену: пока одни вертолеты возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету.

В свою очередь группы огневой поддержки прикрывают служащих армейской авиации с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют стратегические точки противника во время патрулирования местности. Также стрелки ВС РФ защищают мирных жителей и оперативно реагируют на любые нештатные ситуации во время эвакуации.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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