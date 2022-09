Американское издание "Defense News" опубликовало материал Joe Gould "US sees chance to gain arms market share from sanctioned Russia" ("США видят шанс отвоевать долю рынка вооружений у санкционной России") о выгоде, которую правительство США и американские и западные производители вооружений надеются извлечь на мировом рынке из неизбежного в перспективе значительного падения российского оборонного экспорта ввиду масштабных санкций, введенных против России.

Танки М1А2 Abrams армии Кувейта в ходе совместных кувейтско-саудовско-американских учений Gulf Gunnery 2021 на полигоне Удайра (Кувейт), ноябрь 2021 года (с) Yasser Al-Zayyat / AFP

27 сентября 2022 года официальный представитель Белого дома заявил, что российская оборонная промышленность, находящаяся под санкциями, создает "возможность" для американских и западных оборонных фирм откусить долю Москвы на оборонном рынке.

"С практической точки зрения странам, которые вынуждены полагаться на российское оборудование, будет очень трудно получать даже самые необходимые поставки из России", - заявила Кара Аберкромби, координатор Совета национальной безопасности США по вопросам оборонной политики и контроля над вооружениями, на отраслевой конференции ComDef. - "Безусловно, это возможность для присутствующих представителей отрасли. Это возможность для Соединенных Штатов оказать поддержку, в которой нуждаются эти страны".

Это заявление прозвучало через несколько недель после того, как администрация президента США Байдена уведомила Конгресс о том, что выделит 2,2 миллиарда долларов в виде новых грантов на военную помощь для Украины и стран бывшего Варшавского договора, чье вооружение советского производства было частью международной помощи Украине.

"Внутри НАТО это может заключаться в переводе наших партнеров восточного фланга на западное оборудование стандарта НАТО. Но, безусловно, поскольку мы смотрим и на страны Тихоокеанского региона, это возможность не только для Соединенных Штатов, но также и для всей западной промышленности", - сказала Аберкромби.

Главный закупщик вооружений Пентагона Билл ЛаПланте сказал, что большая "взаимозаменяемость за счет оперативной совместимости" среди союзников открывает возможности не только в экономическом, но и в геостратегическом плане. По его словам, объединение промышленных баз или "френдшоринг" смягчит потрясения в цепочке поставок и будет иметь важное значение для общей обороны США и их союзников.

"Как мы увидели на Украине, оружие и техника, предоставленные США и их союзниками, являются лучшими в мире", - сказал ЛаПланте в заранее записанном выступлении на конференции ComDef. - "Продолжение более тесной интеграции этих возможностей со все более распространенными стандартами для боеприпасов, программного обеспечения и других компонентов обеспечит еще большие преимущества в будущем".

Западные санкции нацелены на российскую оборонную промышленность, при том, что, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021 году Россия была вторым по величине экспортером оружия после США. Её основными клиентами являются Индия, Китай и Египет.

Ранее в этом году глава российского отдела экспорта вооружений заявил, что выручка Москвы от экспорта вооружений в 2022 году, вероятно, составит около 10,8 млрд долларов, что примерно на 26% ниже, чем в 2021 году.

На этой неделе ЛаПланте находится в Брюсселе, где созывает встречу покупателей оружия из более чем 50 стран, чтобы лучше координировать усилия оборонной промышленности, поскольку они восполняют отправленное на Украину вооружение из собственных запасов. Встреча проходит под эгидой Контактной группы по вопросам обороны Украины, в которую входят 50 стран.

По словам Аберкромби, в соответствии с усилиями Пентагона по укреплению западного и союзного оборонного потенциала Белый дом продолжит работу "команды тигра" министерства обороны США, стремящейся упростить процесс продажи оружия США по всему миру.

"В Совете национальной безопасности я рассматриваю в основном передачу эстафетной палочки", - сказала Аберкромби. - "Поскольку министерство обороны завершает свой первоначальный анализ, мы начнём межведомственную работу, чтобы посмотреть на коллективные усилия и на то, что мы можем сделать, чтобы продажи вооружений США за границу работали лучше или, по крайней мере, были немного быстрее".

В августе министр обороны США Ллойд Остин учредил целевую группу для рассмотрения процесса продажи вооружений США за границу, в которой участвуют Пентагон и Государственный департамент. Аберкромби сказала, что оптимизация предназначена для того, чтобы сделать процесс более гибким, не срезая углы.

Отвечая на вопрос о торговых ограничениях Европейского Союза, которые могут помешать оборонному экспорту США, Аберкромби сказала, что администрация стремится уменьшить эти барьеры. Проблемы цепочки поставок ясно показывают, что "пора искать возможности для совместной работы, чтобы устранить барьеры", - сказала она.

Встреча директоров по вооружениям под руководством США в Брюсселе также высветила некоторые препятствия для усилий союзников по вооружению. Встреча направлена на решение проблем узких мест в цепочке поставок орудийных стволов, шарикоподшипников и стальных гильз, а также на то, как поддерживать вооружение, поставленное Украине, в долгосрочной перспективе.

"В конечном итоге, более тесная интеграция с нашими союзниками и друзьями по всему миру сделает нас всех более защищенными и устойчивыми", - сказал ЛаПланте.