В РФ проводят работы по созданию стиральной машины для космоса

Специалисты проводят конструкторско-доводочные испытания макетов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" (АО "НИИхиммаш") проводит работы по созданию средств для проведения водных процедур и стиральной машины для применения в космосе. Об этом ТАСС сообщили в институте.

"Работы по разработке средств помывки и стиральной машины находятся в начальной стадии и проводятся в инициативном порядке. Изготовлены прототипы узлов системы регенерации, проводятся конструкторско-доводочные испытания макетов. Полноценное проведение опытно-конструкторских работ в установленном порядке возможно при выделении финансирования и при участии потенциального заказчика в лице РКК "Энергия", - заявили в АО "НИИхиммаш".

Решение о разработке комплекса санитарно-гигиенического обеспечения для применения в космосе было озвучено в 2021 году. Сообщалось, что комплекс должен включать оборудование для проведения водных процедур для мытья лица, головы, тела, а также стирки и санитарной обработки одежды.

АО "НИИхиммаш" является ведущим институтом России по созданию систем жизнеобеспечения экипажей космических летательных аппаратов, разработке оборудования для химической, нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды.