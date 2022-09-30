Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того

В НАТО раскол по поводу военной поддержки Украины, пространство для маневра США сужается

Конфликт на Украине зашел в тупик, и для перелома ситуации и достижения перемирия Киеву необходима дальнейшая поддержка Запада, пишет Mainichi. Однако США заняты промежуточными выборами, а Европа боится выступать против Москвы.

Что потребуется для того, чтобы переломить ход зашедших в тупик боевых действий?

Перспективы военной спецоперации на Украине по-прежнему неясны, и прекращения огня не предвидится. Администрация Владимира Зеленского стремится вернуться на исходную точку до 24 февраля.

Препятствий на пути к перемирию становится все больше — растет количество украинцев, призывающих восстановить положение до 2014 года, что означает возвращение Донбасса и Крымского полуострова.

Важным фактором является военная поддержка со стороны членов Североатлантического альянса (НАТО). Фактически наибольший объем вооруженной помощи Киеву предоставляют США, причем общая сумма запланированной и предоставленной в период с января по август этого года поддержки по некоторым оценкам составила 13,5 миллиарда долларов.

Это более чем в два раза превышает оборонный бюджет Украины в 2021 году. В условиях, когда Киев не может добиться перемирия собственными силами, не будет преувеличением сказать, что будущее конфликта зависит от американской военной поддержки, которая может переломить ситуацию на фронтах.

Контроль фаз

Период оказания помощи можно разделить на три основные фазы. Первая длилась с момента начала спецоперации до начала апреля. Для обороны Киева в основном поставлялось стрелковое оружие и мобильные зенитные и противотанковые ракеты.

Вторая фаза началась в начале апреля, когда произошел инцидент в Буче. Он оказал большое воздействие на западное сообщество, и на встрече министров иностранных дел стран НАТО (7 апреля) было достигнуто соглашение о необходимости предоставления Киеву наступательных вооружений. В результате Польша и Чехия отправили тяжелое вооружение — советские танки, боевые машины пехоты и гранатометы, хорошо знакомые украинским солдатам. США передали гаубицы M777.

Третий этап можно отсчитывать с июля, когда после частичного отступления киевских войск в Луганске были развернуты действия в южных регионах. США направили реактивные системы залпового огня HIMARS, отличающиеся большей дальностью стрельбы (80 километров), а также начали обучать украинскую армию.

Такая поэтапная помощь помогла Зеленскому удержать позиции, и боевые действия зашли в тупик. Вместе с этим появился ряд проблем.

Во-первых, помощь США в области вооружений сопоставима по размерам с помощью всех европейских стран вместе взятых. При этом внутри самого ЕС возникло расслоение.

Европейские страны, которые активно поставляют оружие, — Польша, Великобритания, Эстония и Латвия, где сильны антироссийские настроения, причем Польша и Великобритания по объему поддержки уступают только США. Прием беженцев и другие подобные действия не слишком масштабны в таких небольших государствах, как Эстония или Латвия, но их доля по отношению к ВВП одна из самых высоких.

Военная помощь Берлина, Парижа и Рима существенно меньше, Франция и Италия даже не входят в первую десятку стран-помощниц. Несмотря на мартовское заявление Германии о том, что она изменит правила поставки оружия в зоны конфликтов и предоставит тяжелую военную технику, объем оказанной на данный момент помощи составляет менее половины от вклада Польши. Темпы поставок тяжелого вооружения тоже оставляли желать лучшего: отправка самоходных зенитных установок "Гепард" состоялась только в конце июля, хотя была запланирована на апрель.

Во-вторых, Запад отказался предоставлять Киеву современные танки, бронемашины и истребители. Вооруженные силы Украины превосходят российские по численности более чем в два раза, но их артиллерия, радиус действия которой составляет менее 35 километров, уступает российской на треть. Баланс сохраняется благодаря западным системам с более высокой дальностью, но соотношение задействованных танков и бронемашин с обеих сторон составляет 2:3 и 1:5 не в пользу Украины. О воздушной мощи вообще говорить не приходится.

США и Европе необходимо объединиться и организовать новый этап военной помощи, чтобы ускорить достижение перемирия с восстановлением статуса-кво, к чему стремится Украина.

Для перелома ситуации необходимы самые современные танки, бронемашины и самолеты, которые позволят не только наносить точечные удары, но и контролировать территорию. Однако такой помощи до сих пор нет. При этом сообщается, что "существует соглашение НАТО" (президент Франции Макрон) об отказе в предоставлении передового вооружения.

На то есть две основные причины. В первую очередь, нельзя исключать риск того, что Россия нападет на страну-члена НАТО, поскольку такого рода поставки будут рассматриваться как явный акт враждебности. Есть беспокойство по поводу вероятности эскалации конфликта, который может вылиться в ядерную войну.

Вдобавок цена новейших танков (M1A1 стоит пять миллионов долларов) и истребителей (F16C/D — около 18 миллионов долларов) намного выше, чем гаубиц M777 (около двух миллионов долларов). В случае с истребителями затраты возрастут еще сильнее, поскольку необходимо будет обучать пилотов, обслуживающий персонал и авиадиспетчеров.

Нет пространства для маневра из-за необходимости сдерживать инфляцию

Ввиду этих рисков и затрат, США, Германия, Франция и другие страны, похоже, не решаются перейти к новому этапу. Америка уже предоставила Украине значительную помощь, но ей приходится проявлять осторожность из-за значительной финансовой нагрузки накануне промежуточных выборов в ноябре. Неотложной задачей администрации Байдена является противодействие инфляции и резкому росту цен на энергоносители, вызванному санкциями против России, поэтому трудно предсказать, сможет ли она подготовить новые пакеты помощи, которые увеличат ее расходы.

Военная поддержка Украины обнажила структуру безопасности Европы, которая по-прежнему зависит от США. Теперь, когда применение Россией силы затрудняет построение институтов либерализма и порядка на основе закона и диалога, что ожидалось после холодной войны, Европе необходимо объединиться, укрепить свою оборону и снять это бремя с Вашингтона.

Тем не менее ЕС, похоже, не хватает решимости запустить следующую фазу. Если конфликт затянется, а США начнут снижать свое присутствие в регионе из-за китайской угрозы, то нельзя отрицать возможности того, что Германия и Франция не только не возьмут на себя инициативу по дальнейшему предоставлению вооружений, но даже начнут склоняться к дипломатии и курсу на перемирие в отношении России.

Автор – Ёсикадзу Хиросэ (Yoshikazu Hirose)