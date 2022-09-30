Оборона и инициатива: почему провалилось украинское наступление под Красным Лиманом

Это направление приобрело исключительную важность для обеих сторон, объясняют военные эксперты

Украинские войска потерпели неудачу на краснолиманском направлении, заявили 28 сентября в Минобороны РФ. При попытке наступления ВФУ понесли тяжелые потери, подчеркнули в ведомстве. Эксперты отмечают чрезвычайную важность этого узла обороны для обеих сторон. Военные также рассказали, что высокоточным ударом по пункту ремонта техники на территории завода «ЭнергоМехКомплект» уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 автомобилей.

Провал с потерями

О провале наступления украинских сил под Красным Лиманом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

— В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля, — сказал генерал.

Украина уже по меньшей мере две недели штурмует Лиман, который для нее очень важен, объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

— В каких-то местах они смогли даже вклиниться, но добиться решающего прорыва у них не получается, — рассказал он, — Более того, сегодня (28 сентября. — «Известия») они налетели на очень прочную оборону. Знаю, что там даже одно из подразделений было блокировано. Я считаю, это результат удачных действий командования и стойкость войск с нашей стороны.

Красный Лиман — это узел обороны, чрезвычайно важный для украинских формирований. Если Лиман падет, они смогут расширять плацдарм на правом берегу Оскола и в дальнейшем продвигаться в сторону Луганска, пояснил эксперт.

— Мы все очень напряженно следим за этим участком. Пока инициативой владеет Украина и наши войска находятся в жесткой обороне, — подытожил Владислав Шурыгин.

Ударные действия

Игорь Конашенков также объявил актуальные на 28 сентября данные по уничтоженным объектам военной инфраструктуры и живой силе противника.

— В результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Высокоточным ударом ВКС России поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВФУ.

Украинский БТР, уничтоженный в ходе боев за Лиман Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВФУ и 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники, рассказали в ведомстве.

Массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВФУ и подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления, 75 артиллерийских подразделений, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «С-300» и 167 районов сосредоточения войск.

Нанесение удара по военным объектам ВСУ реактивными системами залпового огня «Смерч» Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В воздушном бою истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Войска ПВО за сутки уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, две баллистические ракеты «Точка-У» в районах населённых пунктов Казачья Лопань Харьковской области и Большие Копани Херсонской области, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районе Донецка, населенных пунктов Брянка в ЛНР, Новая Каховка и Веселое Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Удерживая рубежи

В среду в Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Колонна ефрейтора Андрея Дуботовкина везла на позиции еду и горюче-смазочные материалы, когда попала в засаду группы диверсантов. Андрей вступил в бой, в ходе которого уничтожил четырех противников Благодаря профессионализму и самоотверженности Дуботовкина колонна доставила всё необходимое обороняющимся подразделениям. В результате враг был отброшен на исходные рубежи. Когда огонь прекратился, российские военнослужащие отошли на заранее подготовленные позиции, где продолжили выполнение боевых задач.

Фото: РИА Новости/Виткор Антонюк Источник изображения: iz.ru

Разведывательно-штурмовая группа капитана Александра Попенко обнаружила район сосредоточения войск, готовящих наступление на союзные позиции. Александр отдал приказ на развертывание группы в боевой порядок. По итогу боестолкновения его группа уничтожила автомобильную и бронированную технику и 20 боевиков, сорвав наступление противника. Тем самым были сохранены жизни военнослужащих не только группы, но и подразделений на позициях, рассказали в военном ведомстве.

Младший сержант Святослав Пашкин находился на наблюдательном пункте, когда боевики попытались пойти в контратаку. Он доложил об этом на позиции артиллерии. Находясь под плотным обстрелом противника, Пашкин продолжал корректировку огня. Благодаря его смелым, решительным и профессиональным действиям было уничтожено более 20 боевиков и пять единиц техники. Украинские формирования отступили с тяжелыми потерям.

Танки Т-72 ВС РФ выдвигаются на боевые позиции в ходе специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

— Личное мужество младшего сержанта Пашкина позволило сорвать наступление противника, а также сохранить жизнь и здоровье военнослужащих на оборонительных позициях, — рассказали в Минобороны.

Рота старшего прапорщика Евгения Иляева обороняла заданный район, когда украинские формирования в очередной раз попытались прорвать оборону союзных сил. В ходе боя Евгений уничтожил до 15 боевиков и подбил две бронемашины. Маневрируя, он вывез поврежденную БМП десантно-штурмовой роты из зоны обстрела и тем самым спас экипаж.

Андрей Федоров

Роман Крецул