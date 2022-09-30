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ТАСС

Глава британского МИД считает, что Китаю нужно определиться со своими союзниками

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: rg.ru

Джеймс Клеверли отметил, что Соединенное Королевство намерено стать первой европейской страной, которая присоединится к Транстихоокеанскому партнерству

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Китая должны определиться со своим внешнеполитическим курсом и союзниками на фоне действий России на Украине. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.

"Китай - это крупный глобальный игрок и драйвер роста, который сумел вывести миллионы людей из-за черты бедности. Но урок, который я усвоил, наблюдая за Китаем в течение всей жизни, заключается в том, что когда Китай отходит от глобальных правил и норм, когда он становится в один ряд со странами вроде России, то его позиции в мире ослабляются. Китай всегда будет располагать выбором относительно того, в каком направлении он хочет двигаться", - сказано в опубликованных выдержках из речи британского министра, с которой он выступит 29 сентября на форуме в Сингапуре, организованном американским Институтом Майкла Милкена.

По словам Клеверли, Соединенное Королевство "всегда будет отстаивать суверенитет и экономическую безопасность" и не будет "закрывать глаза на репрессии, где бы они ни происходили". "Мы приветствовали осуждение нарушения Россией устава ООН и решение ввести санкции против России со стороны Сингапура и Японии", - говорится в речи руководителя Форин оффиса.

Отмечается, что Клеверли во время своего выступления обратит внимание на приверженность Лондона к укреплению связей со странами региона. "Мы стали первой европейской страной, заключившей всеобъемлющее стратегическое партнерство с Индией. И мы намерены стать первой европейской страной, которая присоединится к Транстихоокеанскому партнерству, которое откроет региону доступ к первоклассным британским финансовым услугам, - указывается в заявлении. - Мы также тесно работаем со странами Индо-Тихоокеанского региона для достижения процветания и роста [экономики] посредством новых возможностей в сфере торговли".

Подчеркивается, что во время выступления Клеверли призовет государства Индо-Тихоокеанского региона к сотрудничеству в области экономики, обороны и безопасности, а также "общих ценностей". Во внешнеполитическом ведомстве королевства напомнили, что страна уже подписала соглашения о свободной торговле с Австралией, Вьетнамом, Новой Зеландией, Республикой Корея, Сингапуром и Японией и надеется на заключение подобного договора с Индией к концу года. Речью на форуме в Сингапуре глава британского МИД завершит свое турне по региону, в ходе которого он посетил Японию и Южную Корею. 

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