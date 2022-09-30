Белый дом предупредил о "невиданных" последствиях применения ядерного оружия

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер сообщила, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в частном порядке общался с российской стороной

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Последствия применения ядерного оружия будут катастрофическими и "невиданными". Об этом пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге в среду.

"Как вы слышали от [помощника президента США по национальной безопасности] Джейка Салливана и многих других представителей нашей команды, [последствия] будут катастрофическими, серьезными и решительными. Мы придерживаемся все этих [слов]. Ключевой момент, когда мы говорим о последствиях, сводится к тому, что они будут реальными и невиданным", - заявила она.

"Он (Салливан - прим. ТАСС) в частном порядке общался с российской стороной, и они понимают, какими будут последствия. Мы не собираемся излагать их публично", - утверждала Жан-Пьер.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил во вторник, что США не наблюдают никаких признаков намерения России применить ядерное оружие и Вашингтон не повышает степень готовности собственного арсенала атомных боезарядов. В аналогичном ключе высказалась в понедельник и сама Жан-Пьер.

Президент США Джо Байден 21 сентября заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Москва выступила с "откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "неприличным" выступление американского лидера, заявив, что он "приписал президенту России слова о том, что наша страна угрожает миру ядерным оружием".

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ. Путин также подчеркнул, что Россия будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.