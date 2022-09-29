Невиданный «Беркут»: к 25-летию первого полета Су-47

Истребитель Су-47, впервые поднятый в воздух 25 сентября 1997 года летчиком-испытателем ОКБ Сухого Игорем Вотинцевым, считается одним из самых необычных самолетов. В первую очередь, благодаря своей главной особенности – крылу обратной стреловидности. Не такими приметными внешне, но не менее передовыми технологиями в Су-47 стали цифровая система управления и композитные материалы.

Полет Су-47 не пошел в серию, машина выпущена в единственным экземпляре. Однако технологии, примененные на «Беркуте», легли в основу новейших российских самолетов – истребителя пятого поколения Су-57 и авиалайнера МС-21.

История создания

В конце 1970-х годов советские конструкторы начали работы над созданием истребителя следующего поколения. Ведущие конструкторские бюро задумались над концепцией новой машины, предлагали свои варианты внешнего вида и определяли основные характеристики. По мнению военных, новый многофункциональный истребитель должен был развивать сверхзвуковую скорость на крейсерских режимах полета, вести всеракурсный обстрел воздушных целей в ближнем бою, а также обладать малозаметностью для радаров. Помимо всего этого, одним из главных требований являлась сверхманевренность. Именно эта черта определила футуристичный вид новой машины. Сделать истребитель более маневренным должно было необычное конструкторское решение – крыло обратной стреловидности (КОС).

Работы по данной теме начались в ОКБ Сухого в 1983 году под условным шифром С-22. К тому времени уже были, в основном, завершены работы по испытаниям и внедрению в серию базового истребителя Су-27. В этой ситуации по инициативе М.П. Симонова ОКБ Сухого получило от Министерства авиационной промышленности СССР задание по созданию экспериментального самолета с крылом обратной стреловидности (КОС). Впоследствии, после распада СССР и последующего кризиса в авиапроме, финансирование проекта прекратилось, и работы продолжались по инициативе ОКБ Сухого. Решено было остановиться на постройке одного прототипа, который получил обозначение «С-37». ОКБ Сухого удалось не только построить новую машину, но и осуществить программу ее летных испытаний.

Су-47. Источник: Anna Zvereva / wikimedia.org

Самолет впервые поднялся в небо 25 сентября 1997 года. Широкой публике новинка была представлена на авиасалоне МАКС в 1999 году под именем С-37. Название Су-47 и прозвище «Беркут» истребитель получил в 2001 году – за свою способность быстро менять направление движения или угол атаки.

Самолет крыльями вперед

Су-47 отличался от своих современников более продвинутыми характеристиками и практически приближался к пятому поколению. Но главная особенность этого самолета – крыло обратной стреловидности (КОС). Если большинство рассматривает КОС просто как стильную деталь, которая, безусловно, придает самолету необычный вид, то у специалистов обоснования более аргументированные.

Экспериментировать с таким крылом авиаконструкторы начали давно. Еще в 1944 году впервые взлетел немецкий бомбардировщик Ju-287. Впрочем, до серии он так и не «долетел». Сразу же после войны исследовать КОС начали и у нас в стране. Например, в 1947 году был создан планер с КОС и пороховым ускорителем, который достигал скорости 1150 км/час. Подобные эксперименты проводились как отечественными, так и зарубежными конструкторами. Чем же их так привлекали модели «с крыльями вперед»? Не вдаваясь в технические подробности, можно отметить следующие достоинства: меньшее сопротивление воздуху, хорошее «поведение» на больших углах атаки, отклоненная «внутрь» передняя кромка для лучшей малозаметности. Из этих особенностей вытекает и сверхманевренность, даже без применения двигателей с управляемым вектором тяги.

Су-47. Источник: Sergey Krivchikov / wikimedia.org

Достоинства крыла обратной стреловидности плавно перетекают в его главный недостаток, а вернее в техническую сложность при конструировании. При увеличении скорости растет нагрузка на крыло, и оно изгибается. Справиться с таким «саморазрушением» крыла пытались, увеличивая жесткость, что приводило к утяжелению конструкции. Здесь на помощь пришли композиты – крыло Су-47 наполовину состоит из них. Новая технология стыковки длинных композитных панелей позволила повысить жесткость конструкции без значительного увеличения ее веса. Планер Су-47 в общей сложности на 13% состоит из композитов, что позволило снизить общий вес самолета, а также его радиолокационную заметность.

Таким образом, Су-47 «Беркут» стал первым отечественным прототипом боевого самолета, получившим «черное крыло». В его основу был положен опыт, полученный при создании композитных изделий для «Бурана» в Обнинском НПП «Технология». Работа над крылом для «Беркута» позволила впоследствии применить композиты из Обнинска при создании истребителя пятого поколения Су-57 и авиалайнера МС-21.

Несмотря на то, что «Беркут» не пошел в серию, проект этот можно по праву назвать удачным. Испытания Су-47 позволили конструкторам ОКБ им. Сухого отработать ряд технологий, которые впоследствии появились в истребителе пятого поколения Су-57.