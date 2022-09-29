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Авиация России

В МАИ создали усовершенствованный одноместный учебный планер

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Одноместный учебный планер EFLY-1
Одноместный учебный планер EFLY-1.
Источник изображения: МАИ

Инженеры и выпускники Московского авиационного института разработали одноместный учебный планер EFLY-1, предназначенный для первоначального лётного обучения в планерных школах, где обучаются дети с 12 лет. Сейчас проходят испытания опытного лётного образца, сообщили в пресс-службе МАИ.

Летательный аппарат прост в управлении, имеет чувствительный и плавный ход, обладает хорошей амортизацией. Кресло пилота регулируется в зависимости от его роста. Комбинация металлических и композитных материалов даёт конструкции длительный ресурс и хорошую ремонтопригодность.

Основная идея проекта — сделать доступным первоначальное лётное обучение. Со слов разработчиков, стоимость модели составляет порядка 1 млн. рублей.

EFLY-1 обладает небольшим аэродинамическим качеством в 12 единиц, что даёт возможность лучше отработать взлёты и посадки. Большие аэродинамические рули обеспечивают эффективное управление при малых скоростях полёта. Плавные срывные характеристики используемого профиля обеспечивают устойчивое парашютирование при потере скорости. Элероны, расположенные по всему размаху крыла, отклоняются дифференциально (вверх — больше, вниз — меньше) и позволяют парировать сваливание на крыло.

При сложенных крыльях и оперении, без расстыковки системы управления, планер занимает минимум места при хранении и транспортировке. Его можно свободно перевозится на автоприцепе.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
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