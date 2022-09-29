СМИ: германская разведка делится данными с киевскими властями

По данным Zeit, разведка использует, в частности, снимки со спутников или содержание перехваченных разговоров

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) снабжает киевские власти данными, в частности, о передвижении российских войск на территории Украины, но с задержкой в несколько дней. Об этом говорится в статье немецкой еженедельной газеты Zeit, выдержки из которой распространены в среду. В полном виде статья выйдет в четверг.

Издание ссылается на неназванные источники. Официального подтверждения этой информации нет, поскольку кабмин ФРГ никогда не комментирует работу спецслужб.

В статье отмечается, что БНД, оказывая помощь такого рода, использует, в частности, снимки со спутников или содержание перехваченных разговоров. "По данным из Берлина, сведения передаются с задержкой в несколько дней", - отмечает издание. В материале указывается на то, что речь идет лишь о данных, которые касаются территории Украины, а не России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.