Гаврилов: РФ предостерегает США и Британию от приближения к опасной черте вокруг Украины

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями также заявил, что Россия примет решение по итогам референдумов без учета мнения членов НАТО

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва предостерегает Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. Об этом заявил в среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на "красную кнопку". Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте", - говорится в тексте выступления, опубликованном МИД РФ в среду.

Гаврилов подчеркнул, что Россия "самым внимательным образом следит за попытками США мобилизовать своих сателлитов на еще более ожесточенное противостояние с Российской Федерацией". "Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа будут использованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства, - напомнил дипломат. - Мы будем действовать в строжайшем соответствии с положениями нашей военной доктрины и "Основами государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

Он также заявил, что США рассматривают мир как полигон для проверки эффективности своего оружия. "Уже давно понятно, что вашингтонские кураторы Киева рассматривают весь мир как большой испытательный полигон и используют любой вооруженный конфликт, даже если напрямую в нем не участвуют, для проверки эффективности своего оружия", - заявил он.

По словам Гаврилова, согласно докладу Исследовательской службы Конгресса о войнах и военных интервенциях США по всему миру, "с 1798 года Вашингтон развязал 469 войн и военных интервенций". "Американский профессор Дж. Лукас пришел к выводу, что войны США после Второй мировой войны безнаказанно унесли примерно 25 млн человеческих жизней, - подчеркнул глава делегации РФ. - Но в Вашингтоне не намерены останавливаться".

Дипломат указал на то, что американское оружие продолжает испытываться на мирных гражданах руками украинских военных и радикалов. "Минобороны Украины открыто предложило компаниям военно-промышленного комплекса США испытывать пилотные проекты перед массовым производством, что якобы повысит конкурентоспособность этого оружия, опробованного в зоне боевых действий. Что ж, это не ново. Международное сообщество хорошо помнит, как в августе 1945 года на мирных жителях Хиросимы и Нагасаки США "протестировали" ядерное оружие. Сегодня речь идет о фактической легализации на государственном уровне использования украинских военных и мирных граждан, против которых это оружие будет обращено, в качестве "пушечного мяса", - указал он.

"Ответственность за гибель мирных людей и разрушенные судьбы несет киевский преступный режим и его кураторы. Их кровь - на ваших руках", - подчеркнул глава делегации РФ в Вене.

"Безусловным приоритетом Российской Федерации остается прекращение страданий мирного населения Донбасса и народа Украины посредством завершения начатых Киевом восемь лет назад боевых действий. Исходящие от агонизирующего режима угрозы национальной безопасности нашей страны и всей Европы будут безусловно ликвидированы, а действие принципов Устава ООН на территории Украины - восстановлено", - заключил Гаврилов.

По его словам, РФ примет решение по итогам референдумов без учета мнения членов НАТО. "Безостановочно слышим эмоциональные заявления о том, что итоги состоявшихся референдумов не будут признаны на Западе. Что же ответить на это? Во-первых, если расширение НАТО можно реализовывать без оглядки на мнение России, то и наша страна будет принимать решения по итогам референдумов без учета мнения стран - членов альянса. Имеем на это полное право", - указал Гаврилов.

По словам Гаврилова, Россия категорически отвергает "безрассудные инсинуации внешнеполитических лидеров европейских государств, которые распространяют небылицы о том, что участников референдумов "расстреливали, насиловали и заставляли ставить крестики, пока рядом с ними стояли солдаты с автоматом Калашникова в руках".

"Вызывает глубокое сожаление, что антироссийская ложь в духе киевского омбудсмена [Людмилы] Денисовой основательно прижилась в Европе. В чем действительно правы упомянутые представители, так это в том, что граждан ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей подвергали вооруженному насилию. Только это делали те, кто раньше называл себя их братьями, - указал он. - Повторю: единственная угроза, которая нависала над ними - это непрерывные обстрелы Вооруженных сил Украины, направленные на запугивание граждан и срыв народного волеизъявления. В некоторых населенных пунктах участковые комиссии были вынуждены работать в бомбоубежищах. Стреляли из натовского оружия. Есть жертвы, в том числе и среди детей"

20 сентября Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области сообщили о решении провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов федерации. Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказалось за вхождение в состав РФ.