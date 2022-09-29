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ТАСС

Расходы на создание Восточного в 2023-2024 годах снизят на 508,7 млн рублей ежегодно

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Стартовый стол и мобильная башня обслуживания космодрома Восточный
Стартовый стол и мобильная башня обслуживания космодрома Восточный.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Уменьшение расходов связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию объектов первой очереди космодрома и соответствующей оптимизацией расходов на их содержание и эксплуатацию

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. РФ может сократить финансирование строительства космодрома Восточный в следующие два года на 508,7 млн рублей ежегодно, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

В документе уточняется, что изменение параметров финансового обеспечения госпрограммы "Космическая деятельность России" обусловлено в том числе уменьшением бюджетных ассигнований, связанных с созданием космодрома Восточный, "в 2023-2024 гг. на 508,7 млн рублей ежегодно по сравнению с объемами, утвержденными законом №390-ФЗ, в 2025 году - на 508,7 млн рублей по сравнению с параметрами бюджетного прогноза".

Уменьшение расходов, отмечается в пояснительной записке, связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию объектов первой очереди космодрома Восточный и соответствующей оптимизацией расходов на их содержание и эксплуатацию.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Он находится в Амурской области, его административный центр - город Циолковский, возникший в 2015 году на месте поселка Углегорск. Указ о создании космодрома президент РФ подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах там возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2", в настоящий момент там построен пусковой минимум. 

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Страны
Россия
Проекты
Союз-2 РН
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