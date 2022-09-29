"Главкосмос" прокомментировал возможный отказ Южной Кореи от запуска спутника на "Союзе"

По словам генерального директора компании Дмитрия Лоскутова, проблем с подготовкой к запуску южнокорейского спутника с Байконура нет, принципиальное решение о запуске аппарата остается за корейской стороной

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Никаких проблем, связанных с подготовкой к запуску южнокорейского спутника дистанционного зондирования Земли CAS500-2 с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2", с российской стороны нет. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"С российской стороны никаких проблем в отношении подготовки и запуска космического аппарата CAS500-2 не было и нет", - заявил Лоскутов.

По словам гендиректора компании, принципиальное решение о запуске аппарата остается за корейской стороной. "Она должна определиться по ключевому вопросу: будет ли осуществлен запуск космического аппарата с использованием российских средств выведения", - подчеркнул Лоскутов.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на документ Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея сообщило, что власти республики рассматривают возможность отказаться от запуска своих спутников на российских ракетах в этом году. В документе в частности говорится о возрастающих "сложностях" из-за санкций "международного сообщества" против Москвы в связи с проведением специальной военной операцией РФ на Украине.

Правительство Республики Корея планировало запустить спутник "Ариран-6" на российской ракете "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк, а также аппарат CAS500-2 на ракете "Союз" с космодрома Байконур.

Компания "Главкосмос" - дочерняя структура Роскосмоса, которая является государственным оператором коммерческих запусков.