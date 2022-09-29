Папа Римский заявил, что конфликт России и Украины спровоцирован внешними факторами

Понтифик призвал не упрощать причины конфликта

ВАТИКАН, 28 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что идет война не между Россией и Украиной, а мировая война и не стоит думать о ней, как о "хороших" против "плохих". Об этом глава Римско-католической церкви сказал своим собратьям из ордена иезуитов во время состоявшейся в середине месяца в Казахстане встречи с ними. Содержание беседы изложено в номере журнала "Католическая цивилизация", который выйдет в четверг и уже получен некоторыми журналистами.

"Идет война, считаю, что ошибочно думать, что это фильм о ковбоях, где есть хорошие и плохие. Ошибочно думать и то, что это война между Россией и Украиной и все. Нет. Это мировая война", - сказал понтифик.

Он считает, что главная ее жертва - Украина. "После того как я говорил о [страданиях] Украины, я решил сказать о страданиях двух народов, украинского и русского, потому что в любой войне страдает народ", - добавил Франциск. "Я хочу понять, почему этой войны не избежали. Ведь война в некотором роде как брак. Чтобы понять, надо разбираться в динамике, которая привела к конфликту. Есть международные аспекты, которые способствовали провокации войны", - сказал Папа Римский.

Он также видит "империалистический элемент" и напомнил о своей беседе с главой одного из государств, который поделился своими опасениями, что "НАТО лает в дверь России", которая опасается за безопасность своих границ. "Поэтому нельзя упрощать причины конфликта", - добавил понтифик.

Во встрече с ним участвовали иезуиты из России, Белоруссии и Киргизии. Франциск был в Казахстане с 13 по 15 сентября на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.