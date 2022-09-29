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ТАСС

Бельгия готова участвовать в миссии по подготовке украинской армии

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Военнослужащие ВС Бельгии
Бойцы бельгийских сил специальных операций в Чаде.
Источник изображения: reddit.com

Глава Минобороны добавила, что страна возьмет на себя "обучение разминированию на море и на суше, логистике, инженерному делу"

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Бельгия готова принять участие в общеевропейской миссии по обучению украинских военных. Об этом в среду сообщила министр обороны королевства Людивин Дедондер, выступая в комитете парламента страны по обороне.

"Бельгия готова принять участие в миссии под руководством европейских стран по подготовке украинских военнослужащих в соответствии с решениями, принятыми на встрече в Праге 30 августа", - приводит слова главы военного ведомства агентство Agence Belga.

Министр добавила, что Бельгия возьмет на себя "обучение разминированию на море и на суше, логистике, инженерному делу".

По словам Дедондер, сумма бельгийской военной помощи Украине уже составила €51 млн. Еще €12 млн выделено на дополнительное оборудование, которое в ближайшее время будет доставлено на Украину через Польшу. Подробностей о том, что именно направит Брюссель Киеву глава Минобороны не сообщила.

В ответ на упреки некоторых парламентариев в недостаточных усилиях по оказанию помощи Украине со стороны Бельгии министр отметила, что власти "делают все, что могут, используя те средства, которые имеются в их распоряжении". По ее мнению, "бесполезно соревноваться в этом с другими странами Европы".

Министры обороны 27 стран Евросоюза 30 августа на неформальной встрече в Праге высказались в поддержку начала работы по определению параметров миссии ЕС для подготовки украинской армии. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи подчеркнул, что официальных решений на ней принято не было, поскольку она была неформальной. 

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Страны
Бельгия
Польша
Украина
Проекты
Евросоюз
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