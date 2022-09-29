Военная машина НАТО подошла к границам России. Путин ее остановит

Посол России в Ливане: разговоры о слабости России — несбыточная мечта западных стран

Слабость Москвы — несбыточная мечта Запада, заявил в эксклюзивном интервью Al Mayadeen посол России в Ливане Александр Рудаков. США хотят разгромить и разграбить Россию, и Путин намерен остановить "беспрецедентную агрессию военной машины НАТО".

В интервью для Al Mayadeen посол России в Ливане считает, что референдумы о присоединении к ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации прошли в соответствии с принципами международного права. Референдумы отражают осуществление населением своих законных прав на самоопределение. Посол подчеркивает, что "любые разговоры о слабости России — несбыточная мечта Запада".

Запад не ожидал, что власти Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей решат провести референдумы о вхождении в состав России, а Путин объявит о частичной мобилизации. Аналитики и различные эксперты до сих пор обсуждают причины и последствия действий Кремля.

Посол России в Ливане Александр Рудаков в эксклюзивном интервью для Al Mayadeen заявил, что Путин объявил частичную мобилизацию, в рамках которой будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и необходимые военно-учетные специальности.

"Верховный главнокомандующий ВС РФ принял это решение в свете беспрецедентной агрессии военной машины НАТО, направленной против России и осуществляемой неонацистскими и антинародными формированиями киевского режима", — заявил посол.

Мы никому не объявляли войну

Российский посол утверждает, что его страна "никому не объявляла войну". Решение о частичной мобилизации, принятое в связи с проведением специальной военной операции, начатой ​​24 февраля 2022 года, направлено на защиту России, ее суверенитета, территориальной целостности, русскоязычного населения и освобожденных от украинских неонацистов областей, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Рудаков прокомментировал обвинения в адрес России в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

"К сожалению, в последнее время от стран Запада не приходится ожидать ничего хорошего. Они все чаще открыто заявляют о своих более агрессивных планах, направленных против России", — сказал он.

Посол продолжил: "Мы можем, несмотря ни на что, только надеяться, что Запад образумится, что горячие головы западных политиков остынут и что они найдут в себе мужество признать, что изменения, происходящие сейчас в системе международных отношений, не обернуть вспять. Запад должен осознать, что территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися у нас средствами".

Запад настаивает на переносе военных действий на территорию России

События последних месяцев, по словам российского посла, свидетельствуют о причастности стран НАТО к событиям на Украине и увеличении их военного присутствия близ границ России. Посол призывает обратить пристальное внимание на заявления западных политиков.

"США и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России и заявляют о необходимости нанести нашей стране военное поражение, а в дальнейшем нарушить ее суверенитет, разделить страну и разграбить ее", — говорит Рудаков.

Что касается киевского режима, то, по словам российского дипломата, он утратил самостоятельность в принятии решений и получает приказы из Вашингтона и европейских столиц. Украину продолжают накачивать тяжелым вооружением, наемниками и военными советниками НАТО, которые используются как инструмент для уничтожения России.

Разговоры о слабости России — несбыточная мечта Запада. Частичная мобилизация затрагивает только 1% от общего мобилизационного ресурса

Российский посол ответил на вопрос о том, почему некоторые дипломаты усматривают в этом решении "слабость".

"Сейчас время информационной войны. Мы подвергаемся жесткой американской пропаганде. Нас пытаются дискредитировать во всех прозападных СМИ, обвиняют во всех мировых проблемах, вплоть до продовольственного и энергетического кризисов. Частью этой стратегии является распространение ложной информации о российской военной спецоперации. В социальных сетях появляется все больше фейковых новостей о победах украинских националистов. Уверяю вас, что разговоры об отступлении российской армии или нашей слабости — это несбыточная мечта Запада, не имеющая ничего общего с действительностью. Мы провели тактическую перегруппировку сил на направлении Изюма. Что касается мобилизации, то она затрагивает только 1% от общего мобилизационного ресурса", — заявил он.

Рудаков добавляет, что российские силы успешно действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, не только против неонацистских формирований, но и практически всей военной машины НАТО. Россия отдает приоритет сохранению человеческих жизней, боевые удары наносятся с большой точностью, ограничиваясь подтвержденными военными целями и объектами инфраструктуры, используемых для выполнения тактических задач сил противника. Населению на освобожденных территориях продолжает оказываться гуманитарная помощь.

Добьемся поставленных целей

Запад оказывает киевскому режиму "очень огромную поддержку", но, по словам Рудакова, у России есть соответствующие средства реагирования. Цели, поставленные в рамках спецоперации, будут достигнуты любой ценой.

"Сейчас идет формирование нового миропорядка, не ориентированного на Запад. В связи с этим США, недовольные утратой своей глобальной гегемонии, вынуждают нас вести напряженную борьбу. Они всеми силами пытаются ослабить нас и нанести наибольший ущерб России, которая руководствуется принципом суверенного равенства народов", — заявил посол.

Угрозы не в нашем характере

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев недавно заявил, что Москва вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо, в строгом соответствии с основами государственной политики в области ядерного сдерживания. В связи с этим мы поинтересовались у посла, представляет ли российская армия угрозу миру с точки зрения применения ядерного оружия. Он твердо ответил: "Нет. Не в нашем характере использовать угрозы. Россия неоднократно предлагала своим западным партнерам различные варианты по обеспечению системы глобальной безопасности, но нас не послушали. Мы призывали к соблюдению Минских соглашений по Донбассу, но их откровенно саботировали".

"Мы призывали к мирным переговорам с самого начала спецоперации. Переговорный процесс даже начался, но был сорван по требованию западных опекунов киевского режима. Сейчас они утверждают, что НАТО является оборонительным союзом и никакой угрозы России не представляет. Мы не можем больше в это верить. Кто поддерживает украинских неонацистов в военном, финансовом и политическом отношении? А кто поставляет Киеву оружие, в том числе тяжелое, запрещенное международными конвенциями, и потворствует его применению, в том числе против мирного населения?" — добавил посол.

Недавние референдумы — восстановление исторической справедливости

Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации подверглись широкой критике со стороны Запада. Рудаков, в свою очередь, говорит, что эти референдумы были проведены в соответствии со всеми принципами международного права. Они являются реализацией законных прав жителей этих регионов на самоопределение в соответствии с их цивилизационными, культурными и религиозными традициями.

"Решение о присоединении этих регионов к Российской Федерации — это закономерный шаг руководства страны, которое намеревается выполнить поставленные задачи по защите мирного населения от зверств, совершаемых там неонацистами. Это восстановление исторической справедливости через воссоединение исконно русских земель в Новороссии", — считает Рудаков.

Зима в Европе будет тяжелой и суровой

Российский дипломат утверждает, что невозможно полностью компенсировать поставки недорогого российского газа на европейский рынок за такой короткий период времени. Европе предстоит тяжелая и суровая зима.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия никогда не использовала свои энергетические ресурсы в качестве оружия для шантажа других стран и никогда не отказывалась от выполнения своих международных обязательств. Несмотря на заявления Евросоюза о том, что односторонние и незаконные санкции не нацелены на аграрный сектор России, они продолжают негативно влиять на глобальную продовольственную безопасность. Европа пока не предприняла конкретных практических мер по устранению барьеров для экспорта российской сельхозпродукции, прежде всего пшеницы, и удобрений на мировые рынки", — добавил он.

Рудаков отмечает, что санкции Евросоюза носят дискриминационный характер. Например, европейцам разрешено ввозить российское зерно и калийные удобрения для удовлетворения собственных нужд, но транзит в третьи страны запрещен: "Сложно стабилизировать глобальный продовольственный рынок, когда применяются такие двойные стандарты".

Автор: Абдаллах Забиян (عبدالله ذبيان)