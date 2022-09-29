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ТАСС

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд

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РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: Dondi Tawatao/Getty Images

Пентагон сообщил, что в него вошли 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд, в который среди прочего входят 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Пентагона.

Кроме того, как отмечается в тексте, в пакет включены 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, с момента начала российской военной спецоперации на Украине общий объем американской помощи Киеву достиг $16,2 млрд, а с начала президентства Джо Байдена - $16,9 млрд. 

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
HMMWV
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