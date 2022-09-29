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Военное обозрение

Министр обороны Литвы пообещал снабдить часть украинской армии зимним обмундированием

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Источник изображения: topwar.ru

Литва весьма активно поддерживает Украину в ее борьбе с "российской агрессией", даже на фоне других стран, включая Прибалтику. Ни Латвия, ни Эстония такого рвения в передаче Киеву вооружений и другого оборудования не высказывают.

Не успела Украина пожаловаться на отсутствие зимнего обмундирования для ВСУ, как Литва объявила о поставках необходимой экипировки украинским военным. Министерство обороны республики сообщает о готовности одеть около 25 тысяч военнослужащих ВСУ. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, всего готовится поставка обмундирования на несколько млн. евро.

В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на несколько миллионов евро, то есть около 25 тысяч украинских военных будет обеспечено зимней экипировкой

- заявил министр.

Как ранее сообщалось, украинская армия почти не готова к наступлению холодов, зимнее обмундирование отсутствует. Министр обороны Украины Резников уже написал кучу писем всем имеющимся союзникам, но НАТО может закрыть не больше 50% от необходимого, остальное Киев должен найти сам.

Между тем ВСУ начали получать пикапы из США, где их для Киева закупает организация "Help Heroes of Ukraine". Организация основана этническими украинцами в Чикаго в феврале этого года и имеет лицензию для приобретения изделий двойного назначения в США. По имеющимся данным, для ВСУ закуплено 100 автомобилей, 14 из них уже отправились на Украину. По давней традиции украинцы из Чикаго действуют через Львов.

Быстрая транспортировка жизненно необходима украинским героям. Это чрезвычайно важный аспект ведения успешных боевых действий. Особенностью пикапов является улучшенная проходимость, а также возможность эвакуации раненых с передовой

- говорится в сообщении.

Источник изображения: topwar.ru

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Латвия
Литва
США
Украина
Эстония
Проекты
NATO
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