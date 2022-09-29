Министр обороны Литвы пообещал снабдить часть украинской армии зимним обмундированием

Источник изображения: topwar.ru
Литва весьма активно поддерживает Украину в ее борьбе с "российской агрессией", даже на фоне других стран, включая Прибалтику. Ни Латвия, ни Эстония такого рвения в передаче Киеву вооружений и другого оборудования не высказывают.
Не успела Украина пожаловаться на отсутствие зимнего обмундирования для ВСУ, как Литва объявила о поставках необходимой экипировки украинским военным. Министерство обороны республики сообщает о готовности одеть около 25 тысяч военнослужащих ВСУ. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, всего готовится поставка обмундирования на несколько млн. евро.
- заявил министр.
Как ранее сообщалось, украинская армия почти не готова к наступлению холодов, зимнее обмундирование отсутствует. Министр обороны Украины Резников уже написал кучу писем всем имеющимся союзникам, но НАТО может закрыть не больше 50% от необходимого, остальное Киев должен найти сам.
Между тем ВСУ начали получать пикапы из США, где их для Киева закупает организация "Help Heroes of Ukraine". Организация основана этническими украинцами в Чикаго в феврале этого года и имеет лицензию для приобретения изделий двойного назначения в США. По имеющимся данным, для ВСУ закуплено 100 автомобилей, 14 из них уже отправились на Украину. По давней традиции украинцы из Чикаго действуют через Львов.
- говорится в сообщении.
Источник изображения: topwar.ru